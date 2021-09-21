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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الطباعة والإعلام: 100 الف عامل يدعمون الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

صدى البلد

أشاد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والأثار برئاسة مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والمنعقد أمس الإثنين بمقر "النقابة العامة" ،بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام قليلة،والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة  لتتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030..


وقال مجدي البدوي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن مجلس الإدارة أكد على دعمه لهذه الإستراتيجية والتي من شأنها النهوض بالتنظيم النقابي العمالي ،وتنشيطه ،وضخه بدماء شبابية جديدة ،تستيطيع التعامل مع مناخ العصر الحديث بكل تحدياته الداخلية والخارجية .

 

وأضاف البدوي أن هذه الإستراتيجية حظيت بتأييد عمالي كبير نظراً لأنها ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات،وما أعطاها قوة بعد قرار الرئيس بإعتبار 2022 عام المجتمع المدني، وهو ما أثلج صدور المعنيين بهذا الأمر..

 

وأشار البدوي إلى تأكيد مجلس إدارة النقابة العامة التي تضم أكثر من 100 الف عضو ،على أن هذه الإستراتيجية تأتي تزامناً مع حزمة غير مسبوقة من برامج الحماية الإجتماعية خاصة للعمال الذي تأثروا بالتحديات التي شهدتها البلاد والعالم خاصة خلال السنوات القليلة الماضية ،ومنها تداعيات فيروس كورونا ،موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور فيما يخص العمال والنقابات..المحور الأول :الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية..والمحور الثاني :دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحدات القانونية..والمحور الثالث: الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي..والمحور الرابع :مشاركة التنظيم النقابي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تواجده بقوة في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها.

 

وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس إدارة النقابة العامة على تثمينه للنهضة الصناعية والإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها مصر في ظل حالة الإستقرار والأمن والأمان التي تتمتع بها البلاد ،فإنه يدعو الملايين من عمال مصر بالإستمرار في مساندتهم للدولة المصرية ،والتفويض الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ،وقواتنا المسلحة البطلة ،وشرطتنا الباسلة ،في إتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج .

 

يجدر بالذكر أن مجلس إدارة النقابة العامة ناقش مجموعة من الملفات التنظيمية داخل النقابة العامة لا سيما الإستعدادات الجارية للإنتخابات العمالية التي ستجرى في موعدها ،وكذلك التأكيد داخل النقابة العامة على الإستمرار في التمسك بشعار "قوتنا في وحدتنا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي فيروس كورونا تداعيات فيروس كورونا رؤية مصر 2030 الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاستراتيجية الوطنية

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