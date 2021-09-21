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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كان رجلا بضمير يقظ.. محافظ الفيوم ينعى المشير طنطاوي

المشير طنطاوى
المشير طنطاوى

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ـ الذى وافته المنية صباح اليوم ـ مؤكداً أن مصرنا فقدت رجلاً من أفضل وأخلص رجالاتها، وهب حياته من أجل رفعة وطنه والذود عنه، وكان له رؤية واعية، وضميراً يقظاً، وفكراً مستنيراً، في تناول القضايا الحيوية المهمة.

وقال محافظ الفيوم "إننا فقدنا اليوم رجلاً من الرجال الأبطال، ورمزاً من رموز حرب أكتوبر المجيدة، التي سطرت بحروف من نور في التاريخ العسكري، تلك الحرب التي صنعت أعظم الأمجاد والبطولات للدولة المصرية، ويشهد التاريخ أن الفقيد كان رجل دولة من طراز فريد وتحمل إدارة مسئولية البلاد في فترة من فتراتها الحرجة، وتصدى بحكمة وصبر لكافة المخاطر التى واجهت مصر، في مرحلة شهدت كثيراً من التحولات المصيرية والحاسمة في تاريخ الدولة المصرية".

وقدم "الأنصاري" خالص تعازيه وبالغ مواساته لشعب مصر جميعاً، ولأسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 

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