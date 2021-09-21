عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قدوة في العطاء والعمل والتفاني.. محافظ بني سويف ينعى المشير طنطاوي

صدى البلد

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق الذي توفاه المولى عز وجل  صباح اليوم بعد مسيرة مليئة بالوطنية والعطاء والتضحية من أجل مصرنا الغالية.

وبعث المحافظ بتحية إعزاز وإجلال وتقدير للفقيد القائد الوطني ،معربا عن خالص عزائه ومواساته لأسرة البطل الذي كان نموذجا وقدوة نستلهم منها جميعا مواصلة العطاء والعمل والتفاني والإخلاص في حب الوطن.

 

وقال المحافظ أن مصر فقدت رجلاً من أبرز رموز العسكرية المصرية ، وهب حياته لوطنه ، ومسيرته الوطنية  المميزة خير دليل على ذلك ، وهو بطل من أبطال انتصارات السادس من أكتوبر التي  أعادت لمصرنا الشامخة كبريائها وللوطن العربي بأكمله شموخه وثقة أبنائه في مختلف الأقطار العربية في قدرتهم على تحقيق الانتصارات.

بني سويف وزير الدفاع العسكري محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم السادس من اكتوبر

موضوعات متعلقة

للعام السادس على التوالي.. جامعة بني سويف تواصل تقدمها في تصنيف التايمز

ترشيحاتنا

بريء من أي دم .. ماذا قال السيسي عن وفاة المشير طنطاوي ؟

وزير الرى يصل إلى دبى للمشاركة في "المنتدى العربي الخامس للمياه"

خاض 4 حروب وأنقذ الدولة المصرية.. ما لا تعرفه عن تاريخ المشير طنطاوي وخداعه للعدو

وزير الكهرباء يشارك بالمؤتمر السنوي العام الـ 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

رسالة تهديد من دمية ترعب شابًا بعد شرائه منزلا جديدا

حزب الأمة السوداني يدين محاولة الانقلاب الفاشلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

السيسي يصدر قرارين عقب وفاة المشير طنطاوي

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

بعد قرار المحكمة الرياضية في قضية النقاز.. ميدو يفتح النار على مجلس الإدارة

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

الاتحاد الأوروبي ينعى المشير طنطاوى.. خدم بلاده لعقود طويلة وقام بأدوار هامة

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

جنازة عسكرية للمشير طنطاوي من مسجده بالتجمع الخامس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

فيديو

3 عمليات جراحية.. تفاصيل خناقة عمر العريان في لبنان.. فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

اﻟﻤﺰﻳﺪ