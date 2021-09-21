قدوة في العطاء والعمل والتفاني.. محافظ بني سويف ينعى المشير طنطاوي

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق الذي توفاه المولى عز وجل صباح اليوم بعد مسيرة مليئة بالوطنية والعطاء والتضحية من أجل مصرنا الغالية.

وبعث المحافظ بتحية إعزاز وإجلال وتقدير للفقيد القائد الوطني ،معربا عن خالص عزائه ومواساته لأسرة البطل الذي كان نموذجا وقدوة نستلهم منها جميعا مواصلة العطاء والعمل والتفاني والإخلاص في حب الوطن.

وقال المحافظ أن مصر فقدت رجلاً من أبرز رموز العسكرية المصرية ، وهب حياته لوطنه ، ومسيرته الوطنية المميزة خير دليل على ذلك ، وهو بطل من أبطال انتصارات السادس من أكتوبر التي أعادت لمصرنا الشامخة كبريائها وللوطن العربي بأكمله شموخه وثقة أبنائه في مختلف الأقطار العربية في قدرتهم على تحقيق الانتصارات.