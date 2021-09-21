أبو الغيط ينعي المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

ينعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بكل الحزن الصديق المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق في مصر الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية طويلة حافلة بالعطاء.

وقال أبو الغيط في نعيه، " لقد أعطي الفقيد لأمته الكثير منذ كان ضابطا يافعاً في القوات المسلحة المصرية وحتي نهاية مسيرته الطويلة علي أعلي درجات السلم العسكري، مروراً بمحطات رئيسية في حياته وحياة مصر أبرزها حرب أكتوبر المجيدة وانتقال السلطة عام ٢٠١١ الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وادارة شؤون البلاد في أدق وأصعب المراحل.

وتوجه الأمين العام بخالص التعزية الي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والي مصر حكومة وشعباً، بخالص العزاء في هذا المصاب، فإنه يدعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير في فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه وأن يمن علي أسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.