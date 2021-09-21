سقوط عصابة سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ببولاق الدكرور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من (أحد المواطنين ، مقيم بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم) بأنه عقب عودته إكتشف كسر باب الشقة وسرقة (مبلغ مالى – مشغولات ذهبية) من داخل مسكنه ووجود كسر بكالون الباب الرئيسى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ضم (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة المشار إليها ، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - المشغولات الذهبية) ، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه فـى سداد ديونهما؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية