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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ببولاق الدكرور

المضبوطات
المضبوطات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من (أحد المواطنين ، مقيم بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم) بأنه عقب عودته إكتشف كسر باب الشقة وسرقة (مبلغ مالى – مشغولات ذهبية) من داخل مسكنه ووجود كسر بكالون الباب الرئيسى.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ضم (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج).

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة المشار إليها ، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - المشغولات الذهبية) ، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه فـى سداد ديونهما؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية

وزارة الداخلية قسم شرطة بولاق الدكرور الجيزة قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمباحث الجيزة

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