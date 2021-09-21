ضمن الموجة الـ 18.. إزالة 133 حالة تعد بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ أعمال ازاله التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجه الـ ١٨ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزاله ٢٤ حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة ٢ فدان و٢٢ قيراط زراعة ، كما تم إزاله ١٠٩ حالة تعد بالبناء المخالف بمساحه ٢٢ ألف و١٣٣ متر بمراكز ( أولاد صقر - ههيا - الزقازيق - كفر صقر - فاقوس - الابراهيمية - منيا القمح - بلبيس - الحسينية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في ازاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.