وزيرة البيئة: دول أفريقيا الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية

علقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة، التي عقدت أمس الإثنين، قائلة إنها تضمنت أكثر من رسالة في وقت حاسم، حيث يتبقى 40 يوما على المؤتمر القادم لتغير المناخ الذي ستسضيفه المملكة المتحدة.

واضافت "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "الأولى المصرية"، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية توفير التمويل الذي تعهدت به الدول الصناعية المتسببة في الانبعاثات، أما ثاني رسالة فهي توفير التمويل وإنفاقه بعدالة على موضوعات التكيف، حيث ستتأثر الدول في ملفي المياه والزراعة، وبالتالي من المهم أن تتكيف معها من خلال التمويل.

وتابعت أن قضية التكيف تهم الدول الأفريقية، وهذه القضية لم يتم الالتفات حولها من الدول كلها بنفس الصورة التي تفاعلوا بها مع قضية الطاقة، وبالتالي فإن هناك وضع تمويل وخطة واضحة لقضية التكيف.

واستكملت وزيرة البيئة، أن المحور الثالث الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته هو أن القارة الأفريقية لم تتسبب في الانبعاثات الكربونية حيث لم تتعد نسبتها 5% من الانبعاثات العالمية، لكنها أكثر الدول تأثرًا، وبالتالي يجب على الجميع الوفاء بالتزام اتفاقية باريس بتوفير التكنولوجيا والتمويل وتنمية القدرات.

وأردفت، وزيرة البيئة، أن حق التنمية للدول النامية يجب أن يكون أساس التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس.