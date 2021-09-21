تأجيل محاكمة بقال في سرقة حقيبة يد من مواطنة بدار السلام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة بقال بتهمة سرقة حقيبة يد من مواطنة في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة لجلسة 13 نوفمبر.



واوضح امر الاحالة قيام المتهم محمد .ع ، بقال بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالاوراق المملوكة المجني عليها اسراء اشرف بأن استقل دراجة بخارية توكتوك كان قد اعدها لتنفيذ غرضه واستهداف المجني عليها حال سيرها بالطريق العام لعلمه بعدم قدرتها علي مقاومته ، واخذ في تتبعها وما ان ظفر بها حتي جذب حقيبة يدها بالقوة فسقطت ارضا فاحدثت بها الاصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وسرقة المنقولات المار بياناتها علي النحو المبين بالتحقيقات وكان ذلك حال حمله سلاحا ناريا فرد خرطوش.

واكدت الشاهدة الاولي المجني عليها اسراء اشرف ، ٣٢ عاما انها حال سيرها بالطريق العام فوجئت باستقلال المتهم دراجة نارية توكتوك قام بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها وما تحويه من منقولات وعلي اثر ذلك سقطت ارضا وحدثت اصابتها.

واكد مجري التحريات بان تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهم بسرقة المجني عليها بان قام باختطاف الحقيبة خاصتها حال سيرها بالطريق العام وكان بحيازته سلاح ناري فرد خرطوش وبضبطه عثر بحوزته علي المسروقات وكذا سلاح ناري فرد خرطوش وعدد طلقات خرطوش وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر له بارتكاب واقعة السرقة.