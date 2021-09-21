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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة انقلاب والشعب يخرج للشارع .. ماذا يحدث في السودان؟

ماذا يحدث في السودان؟
ماذا يحدث في السودان؟

دعا تجمع المهنيين بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، الشعب السوداني التصدي إلى حماية الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وقال تجمع المهنيين: "محاولة تقويض الانتقال تؤكد أهمية استعجال هيكلة وتنظيف الجيش".

وأضاف تجمع المهنيين: "ندعو الشعب السوداني لحماية عملية الانتقال".

تجمع المهنيين بـ السودان يدعو الشعب إلى حماية عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة

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وأعلنت الحكومة السودانية إحباط "محاولة انقلابية" جرت صباح الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

وصل رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان برفقة نائبه الأول محمد حمدان دقلو حميدتي قبل قليل إلى سلاح المدرعات والتى حاول بعض قادته القيام بالمحاولة الانقلابية الفاشلة فجر اليوم  .

‏وسيوجه البرهان خطابا إلى أفراد سلاح المدرعات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقال البرهان "لم نثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة وسنتعاون مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي لصالح الشعب".

وأكد البرهان فشل المحاولة الانقلابية في السودان بدون أي خسائر وقال مخاطبا قادة سلاح المدرعات: "سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان".

وصل رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان برفقة نائبه الأول محمد حمدان دقلو حميدتي قبل قليل إلى سلاح المدرعات والتى حاول بعض قادته القيام بالمحاولة الانقلابية الفاشلة فجر اليوم  .

‏وسيوجه البرهان خطابا إلى أفراد سلاح المدرعات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقال البرهان "لم نثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة وسنتعاون مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي لصالح الشعب".

وأكد البرهان فشل المحاولة الانقلابية في السودان بدون أي خسائر وقال مخاطبا قادة سلاح المدرعات: "سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان".
أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة.

وقال حمدوك:  "سنتخذ إجراءات فورية لتحصين العملية الانتقالية.. ويجب دعم وتحصين الحكومة الانتقالية".

وأضاف: "عزيمة شعبنا كانت أقوى من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد".

وتابع: "وحدة قوى الحرية والثورة هي الضمان للانتقال المدني الديمقراطي".

ونبه إلى أن الانقلاب يعد درسا مستفادا ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

وأعلن السودان رسميا إحباط محاولة انقلاب واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم.

وقال الجيش السوداني، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية "وإن الأوضاع تحت السيطرة تماما".

وفجر اليوم الثلاثاء استيقظ السودانيون على أنباء عن محاولة انقلاب، ليعلن المجلس السيادي إحباط تمرد عسكري.

أصدرت الحكومة السودانية بيانا بشأن محاولة الإنقلاب الفاشلة والذي ألقاه حمزة بلول الامير وزير الثقافة والاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة قال فيه : جماهير الشعب السوداني ، تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد.

وأضاف بيان الداخلية قائلا : نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام، ونطمئن  الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحري معهم حالياً، بعد ان تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة، وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة.

وتابع : الثورة باقية وماضية فى تحقيق غاياتها ومؤسسات الحكم المدني محروسة، بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الآبي.

واستطرد : ندعو كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية واطراف السلام والاجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى توخى اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة.


وأردف : تؤكد مؤسسات الحكم المدني انها لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته وانها ستكون على خط الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام المتربصة بالثورة.

المجد والخلود للشهداء والعودة الآمنة للمفقودين عاش نضال الشعب السوداني الثورة باقية ومنتصرة.

السودان الخرطوم انقلاب البرهان حمدوك

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