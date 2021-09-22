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رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز تعليق صور لأولادي في المنزل؟ .. الإفتاء توضح

صدى البلد

هل يجوز تعليق صور لأولادي في المنزل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية. 

 

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن تعليق الصور فى المنزل جائز ولا توجد مشكلة في ذلك.

 

وأضاف “شلبي” أن الصور الفوتوغرافية المبروزة؛ ما هى إلا حبس للظل، وهذا جائز على ما ذكره العلماء المحققون فى هذه المسألة ولا شيء فيه. 

حكم طباعة الصور على المج 

ما حكم طباعة الصور على المج؟.. سؤال تم توجيهه لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: أن طبع الصور على المج جائز طالما موضوع الصورة ليس محرماً . 

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حكم رسم الأشخاص والأشياء الحية بورتريه
وقال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا فى حكم رسم البورتريه وهو رسم جسم الإنسان بالألوان أو القلم الرصاص.

وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز رسم الأشياء الحية وخصوصًا البورترية أم حرام؟»، أن الرسم الذى يتعلق برسم البورتريه والرسم باليد جائز وليس فيه شيء أما الحديث الذى ورد فى الكلام عن التصاوير فهو عن التماثيل الملعونة فاللعن هنا على التماثيل لأنها هى التى يمكن أن يكون هناك محاولة للنفخ فيها لتكون كالإنسان أى التماثيل الكاملة التى يكون فيها قصد لمُضاهاة خلق الله لكن غير ذلك فليس هناك حرام.

وأشار إلى أن الرسم باليد أو التصوير الفوتوغرافى جائز وليس فيه حُرمة فرسم البورترية جائز حتى لو كان للإنسان أو للحيوان وليس حراما".

 

حكم رسم صور لذوات الأرواح ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب عثمان، قائلًا: "إن رسم ذوات الأرواح مثل العصفورة أو الإنسان أو الحيوان جائز ولا شيء فيه".

وأشار الى أن هذا يعود على حسب موضوعه هترسم شجر مناظر طبيعية حاجة طيبة ده حلال، شيء يهدئ الشعور، ويظهر الحس الراقي والذوق العالي".

وتابع قائلًا: إن رسم الأشخاص عليه خلاف بين العلماء في قضية رسم ذوات الأرواح، معقبًا: "المفتى به في دار الإفتاء مذهب المالكية وهو الجواز، ولكن حتى مع الجواز هترسم إيه، وماهو المحتوى هل جيد مقبول وراقي، أم مبتذل يدعو للرذيلة أو ما يغضب الله".

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