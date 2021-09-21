بايدن: حل الدولتين الطريقة الأمثل لإنهاء الأزمة بين إسرائيل وفلسطين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن حل الدولتين هو الطريقة الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحا أن الوصول لهذا الحل أمر بعيد في الوقت الحالي.

وقال “بايدن”، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "علينا أن نسعى إلى مستقبل فيه أمن وسلام لكافة الشعوب في الشرق الأوسط. نحن نعتقد أن حل الدولتين أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة".

لكنه تابع "نحن بعيدون عن هذا الهدف حاليا، لكن علينا ألا نستسلم".

وفيما يخص إيران، شدد بايدن على، أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

إن "الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وسنسعى لنزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية".