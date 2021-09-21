طلائع الجيش والأهلي إلى الوقت الإضافى بالسوبر المصري

انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة كأس السوبر المصري موسم 2019-2020 بين الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي والمقامة على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ملخص الشوط الأول

وسدد محمد مجدي قفشة، كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تصدي من محمد بسام حارس طلائع الجيش بثبات فى الدقيقة 6 ، قبل أن يرد عليه محمد ناصف بتسديدة مرت بجوار مرمى الحارس المخضرم محمد الشناوي.

كما سدد حسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع لتصل إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء، ومن ثم مهدها إلى طاهر محمد الذي سدد كرة قوية ارتطمت بـ عبد الرحمن شيكا الجناح الأيسر لفريق طلائع الجيش ، وذلك فى الدقيقة 23 من زمن المباراة .

ورد لاعبو طلائع الجيش فى الدقيقة 25 بكرة مقوسة من مخالفة على حدود منطقة الجزا عن طريق مهند لاشين أبعدها أيمن أشرف لاعب الأهلي، ومن ثم أصيب بعد تدخل قوي مع زميله الشناوي، وتوقف اللعب.

وفى الدقيقة 35 تسديدة من حسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بـ خالد سطوحي مدافع طلائع الجيش، وتحولت إلى ركلة ركنية من الطرف الأيسر أرسلها الشحات عرضية شتتها محمد ناصف بنجاح.

وفى الدقيقة 41 علي معلول يرسل كرة عرضية مرت من أمام محمد شريف مهاجم الأهلي بغرابة شديدة، لتتحول إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن أرسلت عرضية عن طريق علي معلول أبعدها حارس مرمى طلائع الجيش.

وأهدر محمد شريف 45 من زمن المباراة فرصة محققة ، بعد هجوم مرتد لصالح الأهلي ومن ثم تمريرة رائعة من السولية إلى محمد شريف الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء بجوار القائم الأيسر.

ملخص الشوط الثاني

شهدت 52 تسديدة من عبد الرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومن ثم شتتها علي معلول إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن أرسلت عرضية من أحمد سمير شتتها الدفاع بنجاح.

وفى الدقيقة 54 مرر أفشة إلى علي معلول كرة طولية أرسلها التونسي الدولي كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء إلى محمد شريف مهاجم الأهلي سددها بجوار القائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة 73 تبادل للكرة رائع بين لاعبي الأهلي بين الشحات وميكيسون وأفشة داخل منطقة الجزاء، ومن ثم تسديدة من أفشة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وسدد حسين الشحات تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش ببراعة فى الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وظلت الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بلا أي خطورة على مرمى الفريقين ليفرض طلائع الجيش التعادل السلبي على النادي الاهلي ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لتحديد بطل السوبر المصري 2019-2020.