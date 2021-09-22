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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على أهم التعليمات بتنسيق الشهادات الفنية

أهم التعليمات بتنسيق
أهم التعليمات بتنسيق الشهادات الفنية

أعلن مكتب التنسيق عن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية الدور الأول عام 2021 ، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت.
 

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وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد قررت وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد تسجيل طلاب الشهادات الفنية 2021، لرغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، بتنسيق الجامعات 2021، بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 23 سبتمبر، وحتى يوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري عن طريق موقع التنسيق الالكتروني  وذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.


وحرص موقع "صدى البلد" علي نشر التعليمات المهمة التي حددتها وزارة التعليم العالي:

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي على شبكة الانترنت: موقع التنسيق الإلكتروني      
- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان مع التأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
- هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في أى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.
- سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.
- ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.
- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، مؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك.

فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية علي النحو التالي :-
1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها، دبلوم المدارس الثانوية التجارية الصناعية الزراعية السياحة والفنادق 60% فأكثر.

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية الصناعية السياحة والفنادق الخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى ودبلوم المدارس الصناعية التجارية السياحة والفنادق والزراعية نظام الخمس سنوات بالإضافة إلى دبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز 60% فأكثر.

وبالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية للتمريض " شعبة تمريض " التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية فتيات تمريض بشرط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك بنسبة مئوية 75% فأكثر.
أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

موعد تنسيق الدبلومات الرسمي 2021 – 2021

وكشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عن موعد تنسيق الدبلومات الرسمي 2021 – 2021، والذي يتمثل في التالي :-
1- فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021.
2- غلق موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر 2021.

 أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

- مزايا خدمة التنسيق الالكتروني :
- التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق .
-  يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات .
- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.
- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات ·
- تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت  فور إعلان النتائج.

الشهادات الفنية التعليم الفني وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب التنسيق الالكترونى موقع التنسيق الإلكتروني

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