فلكيا .. اليوم .. بداية الاعتدال الخريفى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن غدا الأربعاء 22 سبتمبر، هو نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف وفقا للحسابات الفلكية.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن ذروة الاعتدال الخريفي لهذا العام تحدث غدا حيث تكون الشمس عمودية مباشرة على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية، موضحا أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

واوضح تادرس أنه يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء) ، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار، وأن مسار حركة الشمس في السماء يميل جنوبا.

قال الدكتور جاد القاضى مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية فإننا قد بدأنا فصل الصيف مع حدوث الانقلاب الصيفي بنصف الكرة الشمالي لهذا العام يوم الإثنين 21 من يونيو 2021.

وأوضح جاد القاضي، أن اليوم هو بداية الاعتدال الخريفي حيث تكون الشمس في هذا اليوم عمودية على خط الاستواء، مشيرا إلى أن غدا سنشهد تساوى فى ساعات الليل مع ساعات النهار على الكرة الأرضية.



أهميّة الاعتدال الخريفي وفصل الخريف

تكمُن أهميّة موعد الاعتدال الخريفي فلكيًا وفصل الخريف في 10 أمور رئيسية وهي:

يبدأ في منطقة القُطب الشمالي ليل طويل جداً، يستمرّ لمُدّة 6 أشهر كاملة، حتى موعد الاعتدال الربيعي 2022.

يبدأ في منطقة القطب الجنوبي نهارًا طويلًا جداً، يستمرّ لمُدة 6 أشهر كاملة، حتّى شهر آذار/مارس 2022.

يبدأ فصل الخريف “فلكياً” في النصف الشمالي من الكُرة الأرضية، بينما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي.

تكون الشمس عامودية تماماً بهذا التاريخ على خط الاستواء وينعدم تشكُل الظل ظُهراً في الأماكن التي يمُر بها هذا الخطّ.



يتساوى الليل والنهار بهذا اليوم في جميع مناطق الكُرة الأرضية.

تُشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب في الغرب تماماً.

يُمكن لجميع من في الأرض خلال هذا اليوم، تحديد الاتجاهات بدقّة.

بعد هذا التاريخ، يُصبح الليل أطول والنهار اقصر في النصف الشمالي من الأرض

يُعتبر فصل الخريف هو البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية.

يستمر فصل الخريف 91 يوماً حتى حدوث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر المقبل.

أخيرًا، تنخفض درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض، وترتفع في النصف الجنوبي.