أكسيوس: اعتراضات أمريكية بشأن رصد مليار دولار لتطوير القبة الحديدية الإسرائيلية

كشفت مصادر إلى موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن سحب نواب مجلس النواب مبلغ مليار دولار لتطوير نظام دفاع القبة الحديدية الإسرائيلية من مشروع قانون التمويل الحكومي قصير الأجل بعد رد فعل عنيف من بعض أعضاء الحزب الديمقراطي.

وقال الموقع إن الصدام حول تمويل القبة الحديدية يسلط الضوء على الانقسامات العميقة داخل الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل.

وكان التمويل أولوية لدى زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي ستيني هوير، لكن استسلم في النهاية بعد أن هدد العديد من الأعضاء التقدميين من الحزب الديمقراطي مثل النائب براميلا جايابال بالتصويت ضد مشروع قانون التمويل قصير الأجل، والذي يتضمن أيضا جزء لرفع سقف الديون على الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم لجنة التخصيصات بمجلس النواب: "سيتم إدراج القبة الحديدية في مشروع قانون الدفاع للعام المالي النهائي المكون من مجلسين للسنة المالية 2022".

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا ​​في مايو الماضي في نهاية حرب غزة بتجديد نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، وكرر بايدن تعهده الشهر الماضي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وصرح مسؤولون إسرائيليون إلى أكسيوس بأن التطور جاء نتيجة 12 عامًا من سياسات نتنياهو التي أضرت بوضع إسرائيل بين الحزبين في الولايات المتحدة.