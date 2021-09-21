الأزهر يسلط الضوء على تدمير حركة "الشباب" الصومالية لمطار "بولوبورتي"

سلط مرصد الأزهر لمكا‏فحة التطرف الضوء على جرائم حركة الشباب الإرهابية في الصومال.

جرائم حركة الشباب

أفادت مصادر محلية صومالية بأن حركة "الشباب" الموالية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، شنت هجومًا على مطار بولوبورتي (Bulaburte) وسط البلاد عبر زرع ألغام أرضية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، فضلاً عن تدمير المطار بالكامل، وكذلك نقطة التفتيش الأمنية الرئيسية، وصالة انتظار الركاب.



‏وشهد مطار "بولوبورتي" من قبل هجومًا على يد عناصر حركة "الشباب" الإرهابية، وبالأمس تم تسليمه للسلطات المختصة في الصومال بعد إعادة بنائه من جديد.



وفي إطار متابعته لما يدور على أرض الصومال، يرى مرصد الأزهر أن الضربات التي توجهها حركة "الشباب" ضد مؤسسات الدولة الصومالية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتأليب الرأي العام ضد الحكومة، لتتمكن من بسط نفوذها على مساحة أكبر في البلاد.



كما يشدد المرصد على ضرورة تزويد سلطات أمن المطارات بالمعلومات الكافية من أجل وضع تقييم فعال للتهديدات الإرهابية المحتملة ضد المطارات التي تعد منفذ الدول على العالم الخارجي.

الآلة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية

واستنادًا إلى التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف لتنفيذ برنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب»، استقبل المرصد اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، عدد من طلاب جامعة القاهرة؛ بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعقد المرصد ثلاث محاضرات، جاءت الأولى تحت عنوان "الآلة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية" تناول خلالها المخرج حازم أبو العينين المشرف على الوحدة الإعلامية بالمرصد، عدة محاور متعلقة بالآلة الإعلامية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" في نشر أفكارها المتطرفة واستقطاب المزيد من العناصر لصفوفها، عبر اجتزاء النصوص الدينية من سياقاتها وإصدار الفتاوى التي تتماشى مع أجندتها المتطرفة إلى جانب التقنيات التكنولوجية المستخدمة من قبل تلك التنظيمات في الإنتاج المرئي والمقروء والمسموع، وسبل كشف زيف تلك المحتويات لحماية العقول من تصديقها وتبنيها.

وفي المحاضرة الثانية، تطرق الدكتور حمادة شعبان المشرف على وحدة الرصد باللغة التركية بالمرصد، إلى عدة محاور متعلقة بالتطرف والعوامل المؤدية إليها واستراتيجيات التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب، إضافة إلى استعراض مجموعة من شهادات العائدين والعائدات من صفوف الجماعات الإرهابية.

كما حاضر عميد أركان حرب إيهاب طلعت محمود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، حول التكتيكات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية لفرض نفوذها على الأرض، ونقاط الضعف في تلك التنظيمات التي يمكن من خلال اختراقها هزيمتها والحد من توسعها الجغرافي، ومخاطر ذلك التوسع على أمن واستقرار المجتمعات، إضافة إلى الأهداف الحقيقية لتواجد التنظيمات الإرهابية في بيئات محددة.

جدير بالذكر أن تلك المحاضرة قد سبقها تنظيم عددٍ من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة بين مرصد الأزهر وبعض الجهات المحلية والدولية مثل مؤسسة «شباب المتوسط» تحت عنوان: «حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية»؛ وغيرها من ورش العمل الخاصة بالجامعات والمدارس المحلية والدولية وكذلك التعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، وكافة وزارات الدولة، حيث يسعى المرصد من خلال هذه الفعاليات إلى مخاطبة عقول الشباب؛ لتشكيل حائط صد أمام تلك الأفكار المتطرفة عبر عرض رؤية الإسلام الصحيحة لكافة الموضوعات التي تتخذها التنظيمات الإرهابية حجة لتنفيذ عملياتها الإجرامية وسفك دماء الأبرياء.