استشاري هندسة الطرق: بقينا نروح سيناء في 12 دقيقة بدلا من نصف يوم

قال الدكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق والنقل الدولي، إن “نفق الشهيد أحمد حمدي 2”، يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة لمصر، موضحًا أن النفق ربط سيناء بقلب الوطن.



وأضاف، خلال حواره ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر في الماضي كان بها نفق الشهيد أحمد حمدي فقط، والبعض كان ينتظر لساعات طويلة تصل لـ12 ساعة؛ من أجل المرور من مكان لآخر.



ولفت إلى أن سيناء جوهرة غالية وبها جميع مناحي التنمية، وبها 230 كيلو من الشواطئ، يتم استخدامها في تنمية الثروة السمكية، فضلا عن المناجم والرخام، والرمل الأسود، والرمل الأبيض الذى يستخدم في صناعة الزجاج، وبها ثروة كبيرة.



وأشار إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي نجد تنمية و مشروعات لأول مرة في سيناء، مؤكدًا أن هناك تنمية شاملة في جميع أنحاء سيناء.



وأوضح أن هناك 1200 كيلو تم تنفيذها في سيناء، والأنفاق التى تمت فيها سيكون لها مردود اقتصادي واستثماري.



وأكد أن التحرك من أرض سيناء لأي مناطق أخرى خارجها تحول من 12 ساعة لـ 12 دقيقة فقط؛ وهذا الأمر يربط مصر بالدول بخطوط طرق آمنة وسريعة.



