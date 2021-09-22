هاني سلامة : “انت عمري” أصعب فيلم أديته نفسيًا وتمثيليًا.. فيديو

قال الفنان هاني سلامة، إنني قمت بعمل فيلم “انت عمري” و “ويجا” مع المخرج خالد يوسف، ولكنني أعتبر فيلم “انت عمري” أصعب فيلم أديته نفسيا واعتبره من الأفلام الصعبة تمثيليا.

وأضاف هاني سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”، أن فيلم “انت عمري” “فيلم حلو أوي واتعمل بطريقة ممتازة ومن أحلى الأفلام اللي عملها المخرج خالد يوسف".

وجود عدد من الأغاني الدرامية

وتابع هاني سلامة، أن فريق العمل من الإضاءة والكاميرا والموسيقى، إضافة إلى وجود عدد من الأغاني الدرامية التي حبكت أحداث الفيلم.

وأشار سلامة إلى أن فيلم “انت عمري” هو ثاني أفضل فيلم درامي لي، مؤكدا أن بناتي إلى الآن لم يروني في أي فيلم أو مسلسل سوى “بين السما والأرض”.

وأكد الفنان هاني سلامة، أن بنتي بالصدفة شافت لي مشهد كنت بعيط فـ انهارت، ولهذا السبب لا يتابعون أغلب أعمالي.