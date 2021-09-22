مصطفى الفقي: المشير طنطاوى لم يتطلع لرئاسة الجمهورية بعد 2011

نعى الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية أمس.



وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" المشير طنطاوي كان خائف على الشعب المصري وسلامة الوطن بعد ثورة 2011 ".

واضاف مصطفى الفقي:" المشير طنطاوي كان يري أنه قد تحدث مذابح تتحول لـ ثورة دموية بعد 2011 وكان يدرك تحركات جماعة الإخوان ".

وتابع مصطفى الفقي:" المشير طنطاوي كان يتبع مبدأ الشورى في فترة توليه إدارة شؤون البلاد بعد 2011"، مضيفا:" لم يتطلع المشير طنطاوي لرئاسة الجمهورية".

واكمل مصطفى الفقي:" المشير طنطاوي كان يؤمن بكرامة العسكري والحياة العسكرية بشكل كبير ولا يسمح بالتجاوز ".