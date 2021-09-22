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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فرن للبيتزا و"واي فاي".. إيلون ماسك يعد المسافرين للفضاء برفاهية أكثر

صدى البلد

بعد نجاح أولى رحلات الفضاء للأشخاص العاديين وعودتهم إلى الأرض عقب 3 أيام من السباحة خارجه داخل الكبسولة الفضائية  لـ"سبيس إكس"، قرر "إيلون ماسك" أن تكون الرحلات القادمة أكثر رفاهية.

 

ويعمل "إيلون ماسك" على توفير "فرن" و"WiFi" على سفينة الفضاء التالية SpaceX بعد تهنئة أول طاقم فضاء مدني شخصيًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وهبط السائحون الأربعة الهواة بنجاح في المحيط الأطلسي؛ بعد ثلاثة أيام في الفضاء؛ ليصبحوا أول فريق خاص ومدني بالكامل يدور حول الأرض.

 

وسارع "إيلون ماسك" بتهنئة العائدين من الرحلة، لكنه كان يبحث بالفعل عن تحسينات للمهمة التالية، وغرد ماسك: "التقيت للتو بفريق Inspiration4 في فلوريدا لتهنئتهم شخصيًا، هؤلاء أناس رائعون".

 

ثم أجاب على بعض الأسئلة من أتباعه الكثيرين، وسأل أحدهم عما إذا كان سيكون هناك “بيتزا ساخنة” في رحلة سبيس إكس القادمة.

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أجاب  "إيلون ماسك": 'نعم، فرن صغير لتسخين الطعام وStarlink WiFi، وأضاف لاحقًا: "لقد تمت ترقية المراحيض بالتأكيد، واجهتنا بعض التحديات في هذه الرحلة" وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تزويدهم بمقاعد مرحاض مدفأة مثبتة على آلة SpaceX. 

الفضاء السباحة سبيس إكس إيلون ماسك رفاهية رحلات الفضاء

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