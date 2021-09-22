عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة ساحرة.. دارين حداد تبهر متابعيها بجمالها

دارين حداد
دارين حداد

حرصت الفنانة التونسية دارين حداد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.
 

وتألقت دارين حداد بإطلالة جذابة حيث ارتدت توب من قطعتين بطابع الزيبرا؛ مما كشف عن رشاقتها ونالت إعجاب الجمهور. 


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دارين حداد على تسريحات شعر جذابة كما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.
 

يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .

 
كما شاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.

 

وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

الفنانة دارين حداد تبهر متابعيها إطلالة ساحرة إطلالة جذابة أحدث ظهور الفنانة التونسية

ترشيحاتنا

عبد الحميد بسيوني: السوبر المصري لقب تاريخي لطلائع الجيش

لإعدامهم 9 مواطنين بينهم قاصر.. اليمن يطالب مجلس الأمن بمحاسبة الحوثيين

5.5 مليون وظيفة .. تويوتا تحذر من فقدان الوظائف في اليابان مع حظر البنزين والديزل

سر عزوف الحوامل عن لقاح كورونا

هاني سلامة : “انت عمري” أصعب فيلم أديته نفسيًا وتمثيليًا.. فيديو

بعد 17 عاما.. العفو عن قاتل الحارثي في السعودية مقابل هذا الأمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم الـ"فيفا" في قضية حمدي النقاز.. فيديو

المنهج الجديد .. مقررات الدراسة وأسلوب تقييم الصف الرابع الابتدائي

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ