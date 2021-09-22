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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد السعودي

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.


وأعرب خادم الحرمين- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي، وأسرة الفقيد، والشعب المصري، داعيا الله- تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
 

برقية عزاء من ولي العهد السعودي

وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية مماثلة إلى الرئيس السيسي.

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