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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة لرياضة الجودو |صور

«شباب الشلالات» بالإسكندرية
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة

على ملاعب مركز شباب الشلالات بمنطقة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية أقيمت اختبارات ترقي الأحزمة لرياضة الجودو تحت إشراف الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو وبرعاية طارق نصر رئيس منطقة الإسكندرية للجودو.

 

 وقد حقق لاعبو  مركز شباب الشلالات بالشاطبي عددًا من الأحزمة المختلفة تحت إشراف الكابتن محمود حسن المدير الفني (مدرب الجودو) .


وقد حاز اللاعبان الأخوان سند إبراهيم سند وعبد الرحمن إبراهيم سند ( تحت 11 سنة) الحزام البرتقالي كأعلى حزام يحصل عليه لاعبو المركز؛ وذلك بعد اجتياز الاختبارات المقررة وعدد من حركات هذه اللعبة اليابانية الأصل، مثل: ﺍﻭﺗﺶ ﺟﺎﺭﻱ، وأﻭﺟﻮﺷﻲ، وﺍﻭﺳﻮﺗﻮ ﺟﺎﺭﻱ، وﺍﻭﻛﻲ ﺟﻮﺷﻲ، وﺩﻱ ﺍﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ، وﺗﺴﻮﺭﻱ ﻛﻮﻣﻲ ﺟﻮﺷﻲ، وﺍﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ، وﻛﻮﺷﻲ ﺟﺮﻭﻣﺎ، وﻛﻮ ﺍﻭﺗﺸﻲ ﺟﺎﺭﻱ.

 

 وقامت لجنة التحكيم بتكريم اللاعبين والإشادة بلياقتهم البدنية ومستواهم الرياضي، وقد حاز اللاعبان الأخوان من قبل على بطولة الجمهورية للمواهب في رياضة الجودو (تحت 11 سنة) خلال شهر ديسمبر عام 2020.

 

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجودو على الاهتمام بالنشء وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب، وخاصة لعبة الجودو.


جدير بالذكر أن رياضة الجودو هي إحدى الألعاب الأولمبية، وهي أيضًا إحدى أنواع الفنون القتالية اليابانية التي تعتمد على شل حركة الخصم وتثبيته دون إيذائه، أو إلحاق الضرر به.

«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (1)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (1)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (2)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (2)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (3)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (3)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (4)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (4)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (7)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (7)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (5)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (5)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (6)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (6)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (8)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (8)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (9)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (9)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (10)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (10)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (11)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (11)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (13)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (13)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (12)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (12)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (14)
«شباب الشلالات» بالإسكندرية يتألقون في اختبارات ترقي الأحزمة (14)
شباب الشلالات الفنون القتالية رياضة الجودو الاتحاد المصرى للجودو الشباب والرياضة الجودو بطولة الجمهورية

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