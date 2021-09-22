اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة بيراميدز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة معسكرا مغلقا اعتبار من اليوم، وحتى موعد مباراة بيراميدز في إطار منافسات دوري الستة عشر لمسابقة كأس مصر لكرة القدم.

وحرص رئيس مجلس إدارة نادى سموحة علي الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز وطالبهم ببذل اقصي ما لديهم من جهد للظهور بشكل مميز، وقال للجهاز الفني : اعلم أنكم تخوضون المباراة في ظروف غير طبيعية ولكن كل ثقة في الجهاز الفني واللاعبين.

كان الفريق خاض تجربتين وديتين أمام دلڤي والرجاء استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس.

وسادت حالة من الأجواء الإيجابية وروح معنوية مرتفعة، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ، استعداداً للموسم الجديد، حيث تتواصل الاستعدادات والتحضيرات بين صفوف الفريق .

ويركز الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الحالية على زيادة معدلات اللياقة البدنية استعدادا للمرحلة المقبلة.

وانضم الثنائي بهاء مجدى وأحمد بيكهام بعد الإعلان عن ضمهما لتدعيم صفوف الأمواج الزرقاء استعدادا للموسم المقبل.

ويسعي الجهاز الفني للفريق لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين في ظل مشاركة الصفقات الجديدة.