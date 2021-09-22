ليبيا..تحذيرات من ارتفاع اصابات كورونا

حذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بليبيا فرع الواحات من ارتفاع عدد الإصابات أخيرا، والسبب الرئيسي المناسبات الاجتماعية.

وبحسب صحيفة الوسط حملت اللجنة المسؤولية لأصحاب تلك المناسبات، قائلة إنهم يفتحون أبوابهم لاستقبال الناس دون مبالاة بوجود فيروس خطير ينتشر بسرعة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى دخول أربع حالات مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، الإثنين وأمس، ليرتفع عدد المصابين فيه إلى ستة، بينهم سيدتان.

واستقبلت ليبيا الأسبوع الماضي شحنة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا نوع (استرازينيكا) لمطار معتيقة الدولي تقدر بحوالي 117,600 ألف جرعة عبر مبادرة كوفاكس.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتطعيم المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.