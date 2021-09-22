باستخدام الواقع المعزز وكاميرا هاتفك.. تطبيق جديد يساعد على مواجهة فوبيا العناكب والحشرات

طور باحثون في جامعة بازل في سويسرا، تطبيق للهواتف الذكية يعمل بتكنولوجيا الواقع المعزز، يهدف إلى تقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون من رهاب العناكب.

وبحسب موقع "cnet" التقني، يمكن أن يخفف التطبيق الذكي المسمى Phobys، من فوبيا الخوف من العناكب والحشرات الزاحفة، حتي يتمكنوا من مواجهة خوفهم بطريقة آمنة ومنضبطة.

تطبيق عناكب الواقع المعزز تساعدك على محاربة فوبيا الحشرات

ووفقا للدراسة التي أجراه فريق البحث بالجامعة السويسرية لمدة أسبوعين على 66 مشاركا كانوا يخشون العناكب، يعاني حوالي 10% من البشر في جميع أنحاء العالم من رهاب الحيوانات والحشرات، فقد تفاعل بعض المشاركين مع تطبيق Phobys، والذي ساعدهم على الاقتراب من عنكبوت حقيقي في صندوق شفاف والتعامل معه، أكثر من أولئك الذين لم يستخدموا التطبيق.

وقالت جامعة بازل: "إن المجموعة التي تدربت على استخدام تطبيق Phobys أظهرت خوفا واشمئزازا أقل بشكل ملحوظ في حالة العنكبوت الواقعية وتمكنت من الاقتراب من العناكب الحقيقية أكثر من المجموعة الضابطة".

وتتمثل طريقة عمل تطبيق Phobys في مساعدة الأشخاص باستخدام طريقة هزلية من طرق التعاطي الإيجابي مع الخوف من الحشرات ذات الثماني أرجل، لمواجهة خوفهم

ويحتوي تطبيق الهاتف الذكي الذي تبلغ تكلفة الاشتراك بالخدمة حوالى 5 دولارات، على 10 مستويات يمكن للمستخدمين العمل من خلالها مع التقييمات في نهاية كل مستوى.

ويبدأ تطبيق Phobys بتجربة سريعة من خلال مستوى “اختبر خوفك”، لمنحك أساسا للخوف والاشمئزاز للعمل من خلاله، وذلك من اجل معالجة مخاوفهم بطريقة آمنة وسرية باستخدام كاميرا الهاتف الذكي دون الحاجة للذهاب إلى طبيب.