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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة .. صبا مبارك تخطف الأنظار في صحراء العراق

صدى البلد

نشرت الفنانة صبا مبارك ، صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت صبا مبارك في الصور باطلالة ناعمة ، حيث ارتدت فستان قصير  ، وشعرها منسدل علي الاكتاف ،  ، خلال تواجدها في صحراء بالعراق .

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.


وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل .

 

اعمال صبا مبارك حكايات بنات الأردني اطلالة صبا مبارك انستجرام

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