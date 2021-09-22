الاتحاد الأوروبي يدعو طهران لاستئناف مفاوضات فيينا في أسرع وقت

مفاوضات فيينا

حث الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الذرية.

ودعا الاتحاد الأوروبي طهران لاستئناف مفاوضات فيينا في أسرع وقت.

وفي وقت سابق من اليوم، الأربعاء، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران ستستأنف مفاوضات فيينا ليس لإهدار الوقت ولا تقبل بسلوك أمريكا غير البناء ولا تعطل البلاد لوعود فارغة أطلق مثيلها سابقا أيضا، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال اللهيان إن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الدولية ليست بهدف الوصول إلى اتفاقية جديدة.

وأوضح عبد اللهيان، خلال لقائه مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: ”نحن نراجع بجدية سجل المفاوضات النووية السابقة، والحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي سوف تستأنف المفاوضات النووية“.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أنه ”يجب أن تدرك الولايات المتحدة أن محادثات فيينا ليست من أجل اتفاقية جديدة، بل لضمان عودتها الكاملة والمضمونة لالتزاماتها بموجب قرار 2231“.

وشدد الوزير الإيراني، الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن ”حكومة إبراهيم رئيسي تسعى إلى نتائج عملية في المفاوضات النووية، ولن نضيع الوقت ولن نقبل السلوك غير البناء للولايات المتحدة“.

وتابع القول: ”معيارنا هو عمل الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، وليس تصريحاتهم“.