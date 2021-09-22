فى اليوم العالمى للتخلى عن السيارات.. بدائل وجوائز مغرية وضعتها 7 دول

يشدد اليوم العالمي للتخلي عن السيارات على أهمية السفر البديل كما أنه يشهد إغلاق عدد من الطرق أمام حركة المرور في عدد من دول العالم.

وفي هذا التقرير يرصد لكم موقع «صدى البلد» أهم البدائل التي حثت عليها عدد من دول العالم احتفالاً باليوم العالمي للتخلي عن السيارات.

وسائل بيئية في بريطانيا

في مدينة إيستبورن البريطانية أغلقت عدة طرق بمناسبة اليوم العالمي للتخلي عن السيارات حيث أغلقت عدد من الطرق أمام حركة المرور من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساءً بالتعاون مع مجلس المنطقة.

واحتفالاً بهذا اليوم يعمل توم نيفيل، عضو مجلس الوزراء في برلمان الشباب في إيستبورن وطالب في كلية إيست ساسكس، على جعل السفر سيرًا على الأقدام أو بالدراجة أكثر أمانًا للشباب، لا سيما خلال أوقات الدراسة المزدحمة.

ويدعو توم إلى استخدام وسائل نقل عامة بيئية وأرخص، وأكثر انتظامًا وموثوقية لتقليل اعتماد المدينة على السيارة في الرحلات المحلية التي تقل عن ميلين.

وقال توم إن اليوم العالمي للخلو من السيارات هو فرصة ممتازة لإظهار أن مدينة إيستبورن في طليعة حملة معالجة تلوث الهواء والازدحام، وآمل أن يلقي السكان والزوار على حد سواء نظرة على شوارعنا وطرقنا بعناية أكبر وأن ينضموا إلى حملتنا لتحسين وسائل النقل العام لمدينتنا حتى نكون أقل اعتمادًا على السيارة في القيام برحلات قصيرة.

ومنذ عام 2019، عمل توم البالغ من العمر 17 عامًا على دعم هذه المبادرة كما حصل على دعم أبطال المجتمع المحلي والمتطوعين الذين يساعدونه في الإشراف على إغلاق الطرق وتشجيع الجميع على استخدام اليوم العالمي بدون سيارات للتفكير فيما يمكنهم فعله لتقليل انبعاثات السيارات ودعم الحملة لتحسين بدائل النقل العام المحلية كخطوة نحو طموح المجلس لتقليل انبعاثات الكربون إلى صافي الصفر بحلول عام 2030 .

رحلات مجانية في ألمانيا

وتقدم احدي الشركات الألمانية للسكوتر الإلكتروني ما يصل إلى مليون رحلة مجانية للركاب الجدد هذا الأسبوع للترويج للسفر بدون سيارات.

ويمكن للركاب استخدام رمز التفعيل للتنازل عن رسوم إلغاء القفل والحصول على رحلة سكوتر إلكترونية مجانية لمدة 20 دقيقة في أي من 140 مدينة أوروبية تعمل الشركة فيها حاليًا.

وقال أيلين هوانج، رئيس الاستدامة في TIER: «تعتبر الأيام الخالية من السيارات فرصة هائلة للمدن لإدراك مدى تأثير التلوث على حياتنا وإبراز كيفية استخدام الطرق المزدحمة بطرق مختلفة».

وأضاف رئيس الاستدامة في الشركة الألمانية الأصل: «تم تصميم معظم المدن لتناسب إمكانية التنقل للسيارات، وقد حان الوقت لتغيير هذا والبدء في تصميم مدن تخدم حركة التنقل البشري».

رفاهية مشتركة في فرنسا

توافد المشاة وراكبو الدراجات على شارع الشانزليزيه الشهير في باريس، يوم الأحد، كجزء من اليوم السنوي الخالي من السيارات في المدينة، والذي أطلق عليه اسم «Journée Paris Respire" أو "Paris Breathes Day».

وفي هذا اليوم أغلقت غالبية شوارع المدينة أمام السيارات، فيما لم يُسمح إلا للحافلات وسيارات الطوارئ وسيارات الأجرة بالعمل.

كما دافعت عمدة باريس، آن هيدالغو، والتي أعلنت الأسبوع الماضي عن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عن توسيع مبادرات السفر المستدام في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توسيع شبكة ممرات الدراجات في المدينة بشكل كبير خلال فيروس كورونا.

توفير خدمات في أمريكا



واحتفالاً باليوم العالمي للأيام الخالية من السيارات، توفر احدي الشركات في سينسيناتي، هي أحد أكبر مدن ولاية أوهايو الأمريكية رحلات مجانية بالحافلة وخدمات النقل العام لجميع الركاب.

وإلى جانب الرحلات المجانية طوال اليوم ، ستستضيف المدينة أيضًا حدثًا عامًا في ميدان النافورة يهدف إلى زيادة الوعي بالنقل المستدام في بيئة ممتعة، مع تقديم الطعام والترفيه للجمهور، إلى جانب الجوائز والهدايا.

وقال داريل هالي، الرئيس التنفيذي للشركة: «مترو متحمسة للانضمام إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم في تسليط الضوء على أهمية تقليل اعتماد الأفراد على السيارات والاحتفال بالأنماط البديلة للوصول إلى حيث يحتاجون إلى الذهاب إليها سواء اخترت الركوب لأغراض بيئية أو توفير التكاليف أو الراحة».

إصلاح للدرجات في هولندا

وفي مدينة لاهاي بهولندا يقومو عدد من المتطوعين بجمع وإصلاح الدراجات القديمة والمتروكة الموجودة في المدينة ثم التبرع بها للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض.

معرض للوسائل الكهربائية بالسويد



وتنظم السويد معرضاً للسيارات الكهربائية والهيدروجينية والدراجات الكهربائية، كما تشجع احدي الشركات على السفر بدون سيارات من خلال تقديم رصيد بقيمة 3 جنيهات إسترلينية (4.11 دولار أمريكي) للمستخدمين الجدد في المملكة المتحدة.



