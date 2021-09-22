عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات بشائر الخير والطرق بالخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بتفقد أعمال الإنشاءات بمشروع قري بشائر خير الوادي (١و٢) شمال مدينة الخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

 

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية واستصلاح الأراضي الزراعية وزراعتها وتجهيزها للمنتفعين بالقرية الأولي، و الانتهاء من أعمال إنشاء المنازل وزراعة السياج الشجري بالقرية الثانية للبدء في أعمال الرصف وتوصيل الكهرباء.

 

كما تابع الزملوط أعمال الإنشاءات بالطرق الجاري تنفيذها لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه، وممشي الدراجات الواصل من مقر الجامعة حتي الممشي السياحي بجوار معبد هيبس،مؤكداََ علي سرعة الانتهاء من الأعمال بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

محافظ الوادي الجديد ووزيرة التخطيط يناقشان مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

الوادي الجديد في 24 ساعة| الزملوط ينقش سبل التعاون لاستكمال تطوير المناطق العشوائية.. ويبحث مع وزيرة التخطيط مشروعات الخطة الإستثمارية

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
الوادى الجديد الأراضى الزراعية المصالح الحكومية محافظ الوادي الجديد العيد القومى مشروعات اعمال الرصف الإنشاءات اخبار الوادي الجديد اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

تدشين أول مركز تكنولوجي متحرك بالوادي الجديد

قرية بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد في ثوبها الجديد بعد الترميم ..شاهد

الوادي الجديد في 24 ساعة| الزملوط ينقش سبل التعاون لاستكمال تطوير المناطق العشوائية.. ويبحث مع وزيرة التخطيط مشروعات الخطة الإستثمارية

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الداخلة

محافظ الوادي الجديد ووزيرة التخطيط يناقشان مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

عاصفة ترابية وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة يضرب هذه المحافظة

محافظ الوادي الجديد يبحث سبل التعاون لاستكمال تطوير المناطق العشوائية

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: تسليم 340 فيزا تكافل وكرامة.. وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ12 قرية

ترشيحاتنا

مواجهة بين فرقاطة تركية وسفينة يونانية بالقرب من المياه الإقليمية لـ أنقرة

فى اليوم العالمى للتخلى عن السيارات.. بدائل وجوائز مغرية وضعتها 7 دول

ماهى عقوبة اختراق نظام معلوماتى أو بريد إلكترونى يخص الدولة؟.. القانون يجيب

رسميا.. أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية المصرية وعماد متعب نائبا

شكري يستهل يومه الثالث في نيويورك بلقاء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

منظمة الصحة العالمية: تلوث الهواء يقتل 7 ملايين شخص سنويا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادر نور الدين: تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه أمام سد النهضة ليس هينا

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

تحقيقات اسجد للكلب.. الممرض: الدكتور معتز اقترح يكهربوني.. والسجود كان ذلة لسان من خيري

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بوابة الأزهر الالكترونية

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

بعد زيادة عدد الحاجزين.. الإسكان تكشف مصير المتقدمين في مبادرة التمويل العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفي تكتب: رثاء البطل 

ليلى موسي تكتب: أفغانيات يكسرن حاجز الصمت في مملكة الظلام

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

اﻟﻤﺰﻳﺪ