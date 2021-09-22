محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات بشائر الخير والطرق بالخارجة

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بتفقد أعمال الإنشاءات بمشروع قري بشائر خير الوادي (١و٢) شمال مدينة الخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية واستصلاح الأراضي الزراعية وزراعتها وتجهيزها للمنتفعين بالقرية الأولي، و الانتهاء من أعمال إنشاء المنازل وزراعة السياج الشجري بالقرية الثانية للبدء في أعمال الرصف وتوصيل الكهرباء.

كما تابع الزملوط أعمال الإنشاءات بالطرق الجاري تنفيذها لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه، وممشي الدراجات الواصل من مقر الجامعة حتي الممشي السياحي بجوار معبد هيبس،مؤكداََ علي سرعة الانتهاء من الأعمال بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

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