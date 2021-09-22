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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22 -9-2021

أرشيفية
أرشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 22 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

العملة           شراء                                بيع
دولار أمريكى  15.6494          15.7773
يورو   18.3521                     18.5083
جنيــه إسترليـنى 21.3458       21.5218
دولار كنـدى 12.2452           12.3492
كرون دانمركى 2.4681          2.4887
كرون نرويجى 1.8123          1.8279
كرون ســويدى 1.8038         1.8192
فرنك سويسرى 16.9660     17.1065
100 ين يابانى 14.2839     14.4045
ريـــال سعـــودى 4.1725    4.2068
دينــار كويتى 51.9397    52.4686
درهم اماراتى 4.2601        4.2957
دولار اســـترالى 11.3474  11.4417
دينــار البحــرين 41.5137    41.8640
ريـــال عمـــانى 40.6436   40.9821
ريـــال قطــــرى 4.2969     4.3344
دينـار اردنـى 22.0414    22.2843
يوان صينى 2.4198         2.4399

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري دولار أمريكي يورو جنيه إسترليني ريال سعودي درهم إماراتى

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