أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22 -9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 22 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6494 15.7773

يورو 18.3521 18.5083

جنيــه إسترليـنى 21.3458 21.5218

دولار كنـدى 12.2452 12.3492

كرون دانمركى 2.4681 2.4887

كرون نرويجى 1.8123 1.8279

كرون ســويدى 1.8038 1.8192

فرنك سويسرى 16.9660 17.1065

100 ين يابانى 14.2839 14.4045

ريـــال سعـــودى 4.1725 4.2068

دينــار كويتى 51.9397 52.4686

درهم اماراتى 4.2601 4.2957

دولار اســـترالى 11.3474 11.4417

دينــار البحــرين 41.5137 41.8640

ريـــال عمـــانى 40.6436 40.9821

ريـــال قطــــرى 4.2969 4.3344

دينـار اردنـى 22.0414 22.2843

يوان صينى 2.4198 2.4399