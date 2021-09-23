أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23 -9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات الخميس 23 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6494 15.7773
يورو 18.3521 18.5083
جنيــه إسترليـنى 21.3458 21.5218
دولار كنـدى 12.2452 12.3492
كرون دانمركى 2.4681 2.4887
كرون نرويجى 1.8123 1.8279
كرون ســويدى 1.8038 1.8192
فرنك سويسرى 16.9660 17.1065
100 ين يابانى 14.2839 14.4045
ريـــال سعـــودى 4.1725 4.2068
دينــار كويتى 51.9397 52.4686
درهم اماراتى 4.2601 4.2957
دولار اســـترالى 11.3474 11.4417
دينــار البحــرين 41.5137 41.8640
ريـــال عمـــانى 40.6436 40.9821
ريـــال قطــــرى 4.2969 4.3344
دينـار اردنـى 22.0414 22.2843
يوان صينى 2.4198 2.4399