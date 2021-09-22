دقيقة حداد على روح المشير طنطاوى بختام فعاليات دورى المتعافين من الإدمان

بدأت فعاليات ختام الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذى ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق الذى وافته المنية امس ، وذلك تقديرًا لعطاءه فى خدمة الوطن

حضر فعاليات ختام الدوري الرياضي للمتعافين من الإدمان، التي أقيمت مساء اليوم، نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة.

كما حضر كل من الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وممثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين وعلق على البطولة الكابتن أحمد شوبير.