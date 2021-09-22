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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غنى في الشوارع بالجيتار.. حكاية صعود مصطفى قمر نجم التسعينات

مصطفى قمر
مصطفى قمر

أكثر من 30 عاما أمتعنا فيه النجم مصطفى قمر بصوته العذب الذي يدخل القلب على الفور، ونغمته الهادئة وألحانه المختلفة، فضلاً عن عدد من الأفلام السينمائية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، فقد سطع نجمه مع أغنية سكة العاشقين، وأصبح معروفاً بـ نجم التسعينات واستطاع تكوين قاعدة جماهيرية عريضة رغم وجود العديد من النجوم من جيله في هذا التوقيت ومنهم إيهاب توفيق وعمرو دياب لكن كل منهم كان له فنه الخاص في قلب جمهوره. 

يحل اليوم عيد ميلاد مصطفى قمر نجم التسعينات، فهو من مواليد 22 سبتمبر 1966، وقد ولد ونشأ في الإسكندرية لأبوين كانا يشجعناه على الفن وآمنوا بصوته وموهبته، فكان مصطفى قمر اعتاد الغناء منذ طفولته وهو ما شجعه عليه أبويه حتى نجح في تحقيق حلمه . 

رحلة مصطفى قمر الفنية

التحق مصطفى قمر بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، لكنه لم ينس شغفه بالغناء، فكان يصطحب الجيتار الخاص به يومياً إلى الجامعة، ويقوم بالغناء في جامعته حتى أصبح معروفاً على مستوى جامعته، فقد نجح في تجسيد مشهد الشاب ذو الصوت العذب الذي يقوم بالعزف على الجيتار للطلبة في مشهد أقرب للتمثيل لكنه بالفعل كان مشهد حقيقي من مشوار مصطفى قمر . 

استمر مصطفى قمر بالغناء في جامعته خلال سنوات دراسته، وبعدها بدأ يتنقل بجيتاره لشوارع الأسكندرية، فكان يحلم أن يصل صوته للناس بشكل أكبر وعن طريق الصدفة قابل الملحن والموزع الليبي حميد الشاعري والذي كان لا يزال غير معروف في هذا الوقت، ونصح مصطفى قمر بالانتقال إلى القاهرة، حيتى يتمكن من الحصول فرص أكبر للشهرة، وبالفعل انتقل مصطفى قمر إلى القاهرة وبدأ في تسجيل عدد من الأغنيات من ألحان حميد الشاعري البعض منها نجح والبعض منها لم ينل نفس القدر من الشهرة والنجاح.

مصطفى قمر وحميد الشاعري جمعتهما علاقة صداقة طيبة وقدما معاً العديد من الأغاني والكليبات مثل " ياغزالي" التي نالت شهرة واسعة في التسعينات ، وكان آخر عمل فني جمعهما معاً أغنية زحمة الأيام مع إيهاب توفيق وهشام عباس التي تم تصويرها العام الحالي 2021  . 

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في عيد ميلاد مصطفى قمر .. شائعة زواجه من مروة عبد المنعم

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بصورة من الذكريات.. هاني رمزي يحتفل بعيد ميلاد مصطفي قمر

ابن مصطفى قمر

وفي يونيو الماضي، كان حفل زفاف اياد ابن مصطفى قمر حديث مواقع التواصل الإجتماعي حيث كان حفل زفافه بمثابة إعادة لم شمل لنجوم التسعينيات، الذين حرصوا على الحضور والغناء سويا احتفالا بصديق عمرهم.

حضر حفل زفاف ابن مصطفى قمر عدد كبير من النجوم أبرزهم هشام عباس، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، وغنى الجميع بصحبة الفنان محمد حماقي أبرز أغنياتهم وأعمالهم الشهيرة، وحضر حفل الزواج أيضا عدد من الممثلين أبرزهم إدوارد، لقاء سويدان، حمادة هلال. 

وكان المشهد الأبرز في حفل زفاف إياد مصطفى قمر هو غناء والده مع الفنان هاني سلامة أغنية فيلمهما المشترك أصحاب ولا بيزنس الذي شاركا فيه عام 2001 مع عدد كبير من النجوم الشباب أنذاك.

مصطفى قمر عيد ميلاد مصطفى قمر مصطفى قمر وحميد الشاعري ايهاب توفيق عمرو دياب

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