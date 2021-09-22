في عيد ميلاد مصطفى قمر .. شائعة زواجه من مروة عبد المنعم

يحتفل اليوم الأربعاء 22 سبتمبر، الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاده الـ55، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1966، بمدينة الإسكندرية، التي نشأ فيها مع والده الذي كان يعمل مهندسًا.

أسرة مصطفى قمر

ولدى مصطفى قمر، أربعة أخوة، هم: (ياسر، أحمد، أماني، عبير)، وانتسب إلى كلية التجارة، قسم إدارة أعمال، بجامعة الإسكندرية، واتخذ مدرجاتها وسيلة كي يثبت موهبته، وكان رفيق عمره الموزع حميد الشاعري، وهو أول من أقنعه بالانتقال للعيش في القاهرة؛ ليبدأ رحلة حفر اسمه في ساحة الغناء، بعد أن تعرفا على بعضهما خلال حفلة على شاطئ العجمي.

مشوار مصطفى قمر

اتخذ مصطفى قمر ، مدرجات كلية تجارة جامعة الإسكندرية وسيلة كي يثبت موهبته، وكان رفيق عمره الموزع حميد الشاعري هو أول من أقنعه بالانتقال للعيش في القاهرة ليبدأ رحلة حفر اسمه في ساحة الغناء، بعد أن تعرفا على بعضهما في حفلة على شاطئ العجمي.

وأتى قمر إلى العاصمة حاملا على عتقه أحلامه، التي بدأت تتحقق بعد نجاح أغنية "ولا يا ابو خد جميل" في ألبوم منوعات "لقاء النجوم".

أعمال مصطفى قمر

وتعاون مصطفى مع الشاعري في العديد من الأعمال الفنية، وكانت بدايته في ألبوم "وصاف" الذي أصدره عام 1991، ومن ثم ألبوم "لياليكي" عام 1992، وكان الألبوم الذي حقق من خلاله شهرة كبيرة هو "سكة العاشقين" عام 1994، لتتوالى ألبوماته الغنائية بعد ذلك، وقد اقتحم مجال التمثيل عام 1998 مع النمر الأسود أحمد زكي في فيلم "البطل"، وهو الفيلم الذي كان الأقرب إلى حياته الخاصة، بسبب تصويره في مسقط رأسه، الإسكندرية.

وبعد نجاحه في تجربة التمثيل، شارك منى زكي، وحنان ترك، وهاني رمزي، والذين كانوا يعتبرون من أهم شباب جيل السينما آنذاك، في فيلم "الحب الأول"، وقدم خلاله مجموعة من الأغاني التي تركت بصمة لدى جماهيره.



شائعة زواجه من مروة عبد المنعم

وفي عام 2017، لاحقت مصطفى قمر، شائعة زواجه من الفنانة مروة عبد المنعم، وذلك بعدما نشر مجموعة صور معها عبر حسابه على انستجرام، وعلق قمر على الصور وكتب: «أنا ومروة العسل القمراية وعمل جديد مفاجأة استنونا قريبًا.. منوّرة العمل يامرمورة يا أختي الغالية».

وفور انتشار الصور انتشرت شائعة ارتباط مصطفى قمر، ومروة عبد المنعم على صفحات التواصل الاجتماعى لكن الحقيقة عكس ذلك حيث كان يجمعهم عمل فنى جديد.