دينا أبو السعود: كريم بينكي يزيل آثار الحبوب ويوحد لون البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن علاج البقع أو التصبغات في الوجه يكون من خلال استخدام كريم وصابونة بينكي بشكل يومي، معقبة: "إحنا كده مش هنصرف فلوس كتير وهنبقى حلوين".





وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يرطب البشرة ويمدها بالفيتامين، ويساهم في بناء الكولجين، ويوحد لون البشرة، خاصة مع استخدام صابونة بينكي قبل كريم بينكي.

ولفتت إلى أن كريم بينكي يزيل آثار الحبوب، ويوحد لون البشرة، ويعالج الهالات السوداء، لافتة إلى أن كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية بنسبة 100%.

وأكدت خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يساعد على تجديد خلايا البشرة بدون أي مواد كيمائية، مثلما هو متواجد في الكثير من الكريمات، مضيفة أن الكريم يزيل الخلايا الميتة مع الاحتفاظ بالمحتوى المائي للبشرة، خاصة أن يحتوي على زبدة الشية.



وتابعت "أبو السعود"، أن كريم بينكي مفيد جدًا لأصحاب البشرة الدهنية، خاصة أن كثافة الكريم خفيفة وسريع الامتصاص، ويحتوي على خلاصة الشاي الاخضر الذي يسحب الدهون التي تسبب الحبوب في البشرة.

وأشارت إلى أن صابونة بينكي بالطمي المغربي مناسبة جدًا لأصحاب البشرة الدهنية أما صابونة بينكي بالتوت تصلح لجميع أنوع البشرة، مضيفة أن شركة ميرتي المنتجة لكريم بينكي قامت بإنتاج مرطب للجسم بأربع روائح مختلفة تناسب الجميع.

