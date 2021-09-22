عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

منع عفروتو ومروان
منع عفروتو ومروان موسى من الغناء بقرار من الموسيقيين

قرر الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب المهن الموسيقية، ومجلس النقابة منع التعامل مع عفروتو ومروان موسى وريشا وكوستا ومحمود معتمد، حيث إنهم ليسوا أعضاء بنقابة المهن الموسيقية. 

مش بالحظوظ

وأكد هاني شاكر في بيان رسمي على أن الخماسي الغنائي لم يحصلوا على تصاريح بالغناء وحذرت النقابة من التعامل معهم، بعدما خالفوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

شارك في 4 حروب .. محطات في حياة المشير طنطاوي "فيديو"

قرار نقابة الموسيقيين 

وأكدت النقابة إبلاغ كافة الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة، وذلك استكمالا في متابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرار منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم.

وانتشرت عدد من الفيديوهات على السوشيال ميديا مؤخرا لغناء مروان موسى وعفورتو باستخدام البلاي باك أو الفلاشة رغم قرار نقابة الموسيقيين بمنع هذا الأمر.

عفروتو الأكثر استماعًا

احتفل مغني الراب عفروتو "مش بالحظوظ" صدارة قائمة تطبيق سبوتيفاي للأغاني الأكثر استماعًا خلال الموسم الصيفي.

وأعلنت إدارة تطبيق سبوتيفاي قائمة الأغاني الأكثر استماعًا لهذا الموسم، وكانت أغنية الصيف في مصر لهذا العام من Spotify هي مش بالحظوظ لـ عفروتو .

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

ويُعبر عنوان الأغنية عنها بدقة، فتربع عفروتو على قمة القائمة كان نتيجة التفاني لا الحظ بحسب وصف البيان، لم تجتح "مش بالحظوظ" الشواطئ المصرية فقط، بل أيضًا شواطئ الولايات المتحدة، والإمارات، والكويت، والسعودية.

ونجح عفروتو في جعل معجبيه يحفظون أهم مقاطع أغانيه مثل "على بعضي" و "سوجارة" و "ابن السيوف" و "أداري"، ويرددونها مرارًا وتكرارًا. 

وانضم مغني الراب مروان موسي الي حفل عفروتو وسط اشتعال المسرح بتراكاتهم سويا في اول حفل على مسرح الزمالك لعفروتو.

وتفاعل الجمهور بالغناء على اغانيهم وسط التزامهم بالاجراءات الاحترازية.

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

وشهد مسرح الزمالك أول حفلات مغني الراب مروان موسى، احتفل خلالها بألبومه الجديد "فلوريدا".

وحفل ضخم حمل لافتة كامل العدد، احتفل خلاله نجم الراب المصري بأغنيات "فلوريدا" الذي ضم في جعبته 12 أغنية ارتبطت جميعهابمظلة الألبوم الرئيسية وهي عالم "فلوريدا الخيالي"، مع تقديمه توليفة منوعة من أشهر أغنياته، مثل "رقص مال" و"نهاية العالم" و"شيراتون".

كما فاجأ مروان موسى جمهوره بالعرض اللايف الأول لأجدد أغنياته "مكهرب"، وهي الأغنية والرسمية لفيلم "موسى" لمخرج بيتر ميمي والنجم كريم محمود عبد العزيز، كما أشعل الأجواء باستضافته نخبة من نجوم الراب كضيوف شرف في الحفل منهم عفروتو الذي شارك مروان موسى غناء ثلاثة أغانٍ، كما حرص نجوم الراب وعدد من المشاهير على حضور الحفل منهم أحمد بسيوني.

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

وسط النار.. ملحمة حريق دمنهور وشهامة شباب المدينة في إنقاذ السكان "فيديو"

وللمزيد حول قرار نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر ، بشأن عفروتو ومروان موسى وريشا وكوستا ومحمود معتمد شاهد الفيديوجراف التالي: 

عفروتو مش بالحظوظ نقابة الموسيقيين هاني شاكر مروان موسى

موضوعات متعلقة

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

التطبيق 30 سبتمبر.. جدول مواعيد فتح المحلات والمقاهي والمطاعم في الشتاء

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

ترشيحاتنا

طرح سيتروين C3  إيركروس موديل 2022 بالسوق المصري

مؤتمر «فرص السلام بالمنطقة» يسفر عن 6 توصيات ..منها عقده سنويا

بسبب "أوكوس".. إيران: واشنطن ولندن تهددان اتفاقية نزع السلاح النووي

رابطة الأندية المحترفة: مسؤولون عن وضع جدول الدوري الممتاز والإعلان عنه قريبًا

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

جهود واعظات الأزهر في الحد من حالات الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

محدش يخاف| الأرصاد تكشف موعد هطول الأمطار .. فيديو

شيكابالا: تعرضت للظلم وأدرس التقدم بشكوى للفيفا ضد الجبلاية

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في الشرق الأوسط

قفزة مفاجئة.. الأردن يسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

زياد السويفى يكتب: المسئول والمواطن والدستور

محمد عزت يكتب: تنشيط السياحة بالأقصر والتنمية المستدامة

رجب الشرنوبي يكتب: تعليم كفر الشيخ.. تخرج عن الحداد العام!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ