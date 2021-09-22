مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

قرر الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب المهن الموسيقية، ومجلس النقابة منع التعامل مع عفروتو ومروان موسى وريشا وكوستا ومحمود معتمد، حيث إنهم ليسوا أعضاء بنقابة المهن الموسيقية.

مش بالحظوظ

وأكد هاني شاكر في بيان رسمي على أن الخماسي الغنائي لم يحصلوا على تصاريح بالغناء وحذرت النقابة من التعامل معهم، بعدما خالفوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

قرار نقابة الموسيقيين

وأكدت النقابة إبلاغ كافة الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة، وذلك استكمالا في متابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرار منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم.

وانتشرت عدد من الفيديوهات على السوشيال ميديا مؤخرا لغناء مروان موسى وعفورتو باستخدام البلاي باك أو الفلاشة رغم قرار نقابة الموسيقيين بمنع هذا الأمر.

عفروتو الأكثر استماعًا

احتفل مغني الراب عفروتو "مش بالحظوظ" صدارة قائمة تطبيق سبوتيفاي للأغاني الأكثر استماعًا خلال الموسم الصيفي.

وأعلنت إدارة تطبيق سبوتيفاي قائمة الأغاني الأكثر استماعًا لهذا الموسم، وكانت أغنية الصيف في مصر لهذا العام من Spotify هي مش بالحظوظ لـ عفروتو .

ويُعبر عنوان الأغنية عنها بدقة، فتربع عفروتو على قمة القائمة كان نتيجة التفاني لا الحظ بحسب وصف البيان، لم تجتح "مش بالحظوظ" الشواطئ المصرية فقط، بل أيضًا شواطئ الولايات المتحدة، والإمارات، والكويت، والسعودية.

ونجح عفروتو في جعل معجبيه يحفظون أهم مقاطع أغانيه مثل "على بعضي" و "سوجارة" و "ابن السيوف" و "أداري"، ويرددونها مرارًا وتكرارًا.

وانضم مغني الراب مروان موسي الي حفل عفروتو وسط اشتعال المسرح بتراكاتهم سويا في اول حفل على مسرح الزمالك لعفروتو.

وتفاعل الجمهور بالغناء على اغانيهم وسط التزامهم بالاجراءات الاحترازية.

وشهد مسرح الزمالك أول حفلات مغني الراب مروان موسى، احتفل خلالها بألبومه الجديد "فلوريدا".

وحفل ضخم حمل لافتة كامل العدد، احتفل خلاله نجم الراب المصري بأغنيات "فلوريدا" الذي ضم في جعبته 12 أغنية ارتبطت جميعهابمظلة الألبوم الرئيسية وهي عالم "فلوريدا الخيالي"، مع تقديمه توليفة منوعة من أشهر أغنياته، مثل "رقص مال" و"نهاية العالم" و"شيراتون".

كما فاجأ مروان موسى جمهوره بالعرض اللايف الأول لأجدد أغنياته "مكهرب"، وهي الأغنية والرسمية لفيلم "موسى" لمخرج بيتر ميمي والنجم كريم محمود عبد العزيز، كما أشعل الأجواء باستضافته نخبة من نجوم الراب كضيوف شرف في الحفل منهم عفروتو الذي شارك مروان موسى غناء ثلاثة أغانٍ، كما حرص نجوم الراب وعدد من المشاهير على حضور الحفل منهم أحمد بسيوني.

وللمزيد حول قرار نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر ، بشأن عفروتو ومروان موسى وريشا وكوستا ومحمود معتمد شاهد الفيديوجراف التالي: