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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساندي توجه رسالة لـ جمهورها على إنستجرام ..شاهد

ساندي
ساندي

حرصت  الفنانة ساندي، على توجيه رسالة لجمهورها بعد طرحها أحدث أغانيها “رسالة منك”.

 

نشرت ساندي، البوستر الرسمي الخاص بالاغنية من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام”، وعلقت "ولا ١٠٠ مليون شكرا تكفي شكري ليكم علي دعمكم وحبكم ليا يارب دائما ابقي عند حسن ظنكم .. و بشكر كل اللي اشتغلوا معايه عشان نقدر نعمل حاجه تعجبكم”.

 

تقول كلمات الأغنية: “يوم جديد من غير .. ما اسمع بصوتك صباح الخير .. من غير ما اشوف .. رسالة منك .. بتقولي قومي وحشتيني .. قلبي فيه الخير .. استحمل بعادك اه من الليل ومن المكان اللي جمعنا بالليل بموت و انا بفتكر .. اوقات بخاف العند يكون قساني او قساك بقول عايز ينسي واكيد فاكرني عايزه انساه”.

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سيبنا الوقت يضيع البعد خلي قلوبنا تبيع ماتت اكيد جوانا حاجه رجوعنا صعب يرجعها علي شماعة النصيب علق حكايتي و امشي و غيب تعالي نسيب الوقت يسوقنا جايز يقدر ينسينا ..اوقات بخاف العند يكون قساني او قساه بقول عايز ينسي و اكيد فاكرني عايزه انساه".

 

أغنية “رسالة منك” كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والفيديو كليب من إخراج ساندي.

الفنانة ساندي ساندي رسالة منك الإنستجرام ماجد الشرقاوي

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