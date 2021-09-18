ساندي تطرح أغنيتها الجديدة رسالة منك ..فيديو

طرحت الفنانة ساندي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “رسالة منك” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “يوم جديد من غير .. ما اسمع بصوتك صباح الخير .. من غير ما اشوف .. رسالة منك .. بتقولي قومي وحشتيني .. قلبي فيه الخير .. استحمل بعادك اه من الليل ومن المكان اللي جمعنا بالليل بموت و انا بفتكر .. اوقات بخاف العند يكون قساني او قساك بقول عايز ينسي واكيد فاكرني عايزه انساه”.



أوقات بخاف العند يكون قساني او قساك بقول عايز ينسي و اكيد فاكرني عايزه انساااه .. سيبنا الوقت يضيع البعد خلي قلوبنا تبيع ماتت اكيد جوانا حاجه رجوعنا صعب يرجعها علي شماعة النصيب علق حكايتي و امشي و غيب تعالي نسيب الوقت يسوقنا جايز يقدر ينسينا ..اوقات بخاف العند يكون قساني او قساه بقول عايز ينسي و اكيد فاكرني عايزه انساه".

أغنية “رسالة منك” كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والفيديو كليب من إخراج ساندي.

يذكر أن ساندي قالت:"عرفت الدكتور الذي كان يلقب نفسه بـ “سمكري البني آدمين” من خلال فيديو دعائي عبر مواقع السوشيال ميديا، مؤكدة أن الفنان كريم فهمي أول من رشحني لـ“سمكري البني آدمين”.

وأضافت ساندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2" ، أنني تعرضت لعملية خداع كبيرة كادت أن تودي بحياتي.

وتابعت الفنانة ساندي، أن هذا الشخص رفض إجراء أشعة لي، واكتفى بـ"طأطأة" رقبتي، مؤكدة أنها أصبت بعدها بأسبوع ونُقلت للمستشفى واكتشف الأطباء أنّني كنت على وشك أن أصاب بـ"شلل رباعي".



