عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساندي تطرح أغنيتها الجديدة رسالة منك ..فيديو

ساندي
ساندي

طرحت الفنانة ساندي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “رسالة منك” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

 

تقول كلمات الأغنية: “يوم جديد من غير .. ما اسمع بصوتك صباح الخير .. من غير ما اشوف .. رسالة منك .. بتقولي قومي وحشتيني .. قلبي فيه الخير .. استحمل بعادك اه من الليل ومن المكان اللي جمعنا بالليل بموت و انا بفتكر .. اوقات بخاف العند يكون قساني او قساك بقول عايز ينسي واكيد فاكرني عايزه انساه”.


أوقات بخاف العند يكون قساني او قساك بقول عايز ينسي و اكيد فاكرني عايزه انساااه .. سيبنا الوقت يضيع البعد خلي قلوبنا تبيع ماتت اكيد جوانا حاجه رجوعنا صعب يرجعها علي شماعة النصيب علق حكايتي و امشي و غيب تعالي نسيب الوقت يسوقنا جايز يقدر ينسينا ..اوقات بخاف العند يكون قساني او قساه بقول عايز ينسي و اكيد فاكرني عايزه انساه".

ساندي: تعرضت لعملية خداع كادت تودي بحياتي

بعد أزمته مع الفنانة ساندي.. سمكري البني آدمين يواجه الحبس سنتين

أغنية “رسالة منك” كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والفيديو كليب من إخراج ساندي.

يذكر أن ساندي قالت:"عرفت الدكتور الذي كان يلقب نفسه بـ “سمكري البني آدمين” من خلال فيديو دعائي عبر مواقع السوشيال ميديا، مؤكدة أن الفنان كريم فهمي أول من رشحني لـ“سمكري البني آدمين”.

وأضافت ساندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2" ، أنني تعرضت لعملية خداع  كبيرة كادت أن تودي بحياتي.

 

وتابعت الفنانة ساندي، أن هذا الشخص رفض إجراء أشعة لي، واكتفى بـ"طأطأة" رقبتي، مؤكدة أنها أصبت بعدها بأسبوع ونُقلت للمستشفى واكتشف الأطباء أنّني كنت على وشك أن أصاب بـ"شلل رباعي".

 


 

ساندي رسالة منك الفنانة ساندي صدى البلد2 كريم عبد الوهاب ماجد الشرقاوي

ترشيحاتنا

رئيس نادي القضاة: التحكيم وسيلة مهمة لحل النزاعات ولا ينقص من سلطات القضاء

بعد رأسية من صلاح.. ساديو ماني يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك كريستال بالاس

بعد كارثة مرفأ بيروت.. ضبط شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم في لبنان

المحكمة تقضي بحبس فتاة الهوهوز وصديقها 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

"السودان": حققنا نصرا كبيرا بالحصول علي دعم دولي تجاه قضية سد النهضة

كيفية التخلص من الصداع النصفي بالأعشاب والمسكنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

الإدارة توافق واللاعب يفكر.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام لـ سموحة

وفاة محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات بطنطا

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

فيديو

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ