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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ساندي: تعرضت لعملية خداع كادت تودي بحياتي

المطربة ساندي
المطربة ساندي

قالت المطربة ساندي، إنني "عرفت الدكتور الذي كان يلقب نفسه بـ “سمكري البني آدمين” من خلال فيديو دعائي عبر مواقع السوشيال ميديا، مؤكدة أن الفنان كريم فهمي أول من رشحني لـ“سمكري البني آدمين”.

بعد أزمته مع الفنانة ساندي.. سمكري البني آدمين يواجه الحبس سنتين

وأضافت ساندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2" ، أنني تعرضت لعملية  خداع  كبيرة كادت أن تودي بحياتي.

 

وتابعت المطربة ساندي، أن هذا الشخص رفض إجراء أشعة لي، واكتفى بـ"طأطأة" رقبتي، مؤكدة أنني أصبت بعدها بأسبوع ونُقلت للمستشفى واكتشف الأطباء أنّني كنت على وشك أن  أصاب بـ"شلل رباعي". 

 

 تواصلت مع هذا الشخص

وأشارت ساندي إلى ، أنها تواصلت مع هذا الشخص، وأبلغته أنه تسبّب في إصابتها بعاهة مستديمة.

 

المطربة ساندى سمكري البني ادمين الفنان كريم فهمى عملية خداع جراء أشعة

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