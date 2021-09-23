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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب المصريين بالخارج: حل أزمة نقل الجثامين من الخارج على رأس أولوياتي

صدى البلد

تحدث النائب عمرو هندي، نائب المصريين بالخارج، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عن جهوده في ملف المصريين بالخارج، وآخر تطورات أزمة نقل الجثامين بالخارج، خاصة أنه كان أحد أبرز المهتمين بهذا الملف بالبرلمان، لافتاً إلى أنه لم يغفل أوضاع المصريين بالخارج، وكان دائم البحث عن الحلول لكل الأزمات التي يعانوا منها، فقضاياهم ومشاكلهم كانت على رأس أولوياته، وذلك بالتنسيق مع الجهات التي تكون معنية بهذا الأمر.

 

وقال النائب عمرو هندي، نائب المصريين بالخارج، في تصريحاته لـ"صدى البلد"  إن اشكالية نقل الجثامين من الخارج، طال الحديث عنها، وهي في حاجة إلى حل جذري ، وذلك لأنه يمثل صعوبة كبيرة ومصدر أرق للعديد من المصريين، فلا يوجد أحد لم يمر عليه حالة توفيت بالخارج، ولم يستطع أهله إحضاره من البلد الذي سافر إليه وعمل به من أجل كسب لقمة العيش وتوفير مصدر رزق له ولأسرته، بسبب عجزهم المالي وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف النقل، وبالتالي يكون ذلك مصدر حزن طوال حياتهم.

 

وتطرق عمرو هندي في حديثه عن السياحة موضحا أنه لا يستطيع أحد إنكار حجم الانجازات الكبيرة التي شهدها القطاع السياحي في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها أن التطوير والعمل الجاد من أجل إحراز تقدم ملحوظ في القطاع السياحي كان نتيجة خطط مدروسة وآليات مطروحة للتطوير تتمثل في إقامة مشاريع عملاقة كان لها الدور الكبير في الترويج للسياحة  والآثار في الدولة المصرية، وهو الأمر الذي عادت نتائجة الايجابية والملموسة على الاقتصاد المصري

 

مصر السياحة البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المصريين بالخارج لجنة السياحة والطيران

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