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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|جامعة حلوان توضح إجراءات تلقي لقاح كورونا والكشف الطبي للمستجدين.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الدبلومات الفنية قبل انطلاقة غدا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، عدد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

جامعة حلوان توضح إجراءات تلقي لقاح كورونا والكشف الطبي للمستجدين
 

بدأت جامعة حلوان فى استلام أوراق الطلاب المرشحين لها عن طريق مكتب التنسيق بالمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات .

بدء التنسيق الداخلي بـ آداب عين شمس للعام الدراسي 2022 - 2021
 بدأت اليوم الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية، تحت رعاية أ. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية وإشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وزير التعليم: لن نطبع كتب الثانوية العامة والامتحانات القادمة إلكترونية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار عدم طباعة الكتب المدرسية الورقية للمرحلة الثانوية منتهي.

 

إعلان أسماء الطلاب الجدد المقبولين بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية |أعرف التفاصيل

أعلنت مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، عن قوائم أسماء الطلاب الجدد المقبولين بالمدرسة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

الخشت يكشف كيف تحافظ جامعة القاهرة على التواجد فى التصنيفات العالمية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن كيفية استمرار الجامعة فى صدارة التصنيفات العالمية.

تنسيق الجامعات 2021 ... كل ما تريد معرفته عن تقديم الدبلومات الفنية قبل انطلاقة غدا

تنسيق الجامعات 2021 ، انتهى طلاب الدبلومات الفنية من أداء اختبارات القدرات التي تؤهلهم إلى الالتحاق بالكليات ، منتظرين إعلان التنسيق الخاص الذى تعلن عنه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

نجاح قافلة كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس بحي الموسكي

شهدت القافلة الطبية التوعوية الشاملة المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و أسرهم و التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس اقبالا شديدا من الأهالى، وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و ا.د. هويدا الجبالي عميدة الكلية و العميد أركان حرب ماجد السيد،

 

 

الأخبار التعليمية جامعة حلوان طارق شوقي وزير التربية والتعليم جامعة القاهرة

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