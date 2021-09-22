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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تدريب وتاهيل..

مجلس الدولة يكشف تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع الأعلى للقضاء في ليبيا

مذكرة تفاهم بين مجلس
مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة والأعلى للقضاء الليبي

قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لـ مجلس الدولة المصري، تعليقا على توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، إن مجلس الدولة المصري  دائما عند حسن ظن الأشقاء العرب في أي دولة عربية.

 

وأضاف كرسوع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" جمعنا لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا اليوم،  وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا ".

 

وتابع:"  المجلس الأعلى للقضاء الليبي يحتاج برامج تدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية في النظام القضائي الليبي، وتم توقيع مذكرة التفاهم بيننا في هذا الإطار".

 

واكمل :"  تم الاتفاق مع المجلس الاعلى للقضاء في ليبيا على إرسال اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الليبي لتلقي التدريب في مجلس الدولة المصري ".

 

واستقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، والوفد القضائى المرافق، والسفير محمد محمد عبد العالي مصباح سفير ليبيا بالقاهرة؛ وذلك فى إطار التعاون القانونى والقضائى بين مجلس الدولة  والمجلس الأعلى للقضاء الليبى، تحقيقاً لرغبتهما الصادقة والملحة فى خلق وإيجاد شراكة حقيقية تخدم المصلحة القضائية فى البلدين.

وتناول اللقاء التباحث بشأن تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين فى مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية التابعة للنظام القضائى بليبيا، وطرق رفع الكفاءة الفنية لها من خلال تبادل الأحكام والفتاوى، وتسهيل الاطلاع على السوابق القضائية الصادرة فى ذات الشأن فضلا عن التدريب والتأهيل المستمر.
 

مجلس الدولة القضاء القضاء الليبى مصر اخبار التوك شو

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