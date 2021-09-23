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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لـ سمير صبرى بعد شائعة وفاته.. صور

سمير صبرى
سمير صبرى

نشرت الإعلامية بوسى شلبى مجموعة من الصور برفقة الفنانة سمير صبرى عبر حسابها بموقع انستجرام بعد شائعة وفاته التى اثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهر برفقة سمير صبرى الإعلامية بوسى شلبى والفنانة يسرا والفنانة بوسى وعدد من أصدقائهم .

وعلقت بوسى على الصور:" احلى صحاب الان مع حبيب قلبنا سمير صبرى .. ربنا يخليك لينا".

علق الفنان سمير صبري علي شائعة وفاته، قائلاً "حسبى الله ونعم الوكيل على القلق اللي اتعمل على أهلي وعلى ابني في لندن"، معلقاً "كانت مأساة كبيرة جداً بالنسبة لأسرتي".

وأوضح سمير صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلاً: "التليفونات اللي جاتلي من كل حتة في العالم حسستني أني لسة موجود وأن الناس بتحبني وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كتب هذا الخبرالكاذب قبل التحقق منه".

وفي سياق آخر، حالة كبيرة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب انتشار شائعات وفاة الفنان سمير صبري، ما جعل اسمه يتصدر مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل.

نشرت إحدى الصفحات المجهولة، شائعة وفاة سمير صبري، ولاقت تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها الفنانة مديحة حمدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ وهو ما ساهم في تأكيد الشائعة لدى عدد كبير من المهتمين، ورواد السوشيال ميديا.

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