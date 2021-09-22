بعد شائعة وفاته.. أبرز المحطات فى حياة المذيع الفنان سمير صبرى

حالة كبيرة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب انتشار شائعات وفاة الفنان سمير صبري، ما جعل اسمه يتصدر مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سمير صبرى..

ولد محمد سمير جلال صبري، والذي عُرِف فنيًّا فيما بعد باسم سمير صبري في 27 ديسمبر 1936، بالإسكندرية، وبعد انفصال والده عن والدته وعمره تسع سنوات بدأ مرحلة جديدة من حياته في القاهرة بعدما انتقل إليها بصحبة والده ليسكن في عمارة النجوم والعظماء، ويتبناه عبد الحليم حافظ وقدمه للبنى عبد العزيز ليصبح وعمره 10 سنوات نجم البرنامج الأوروبي.. وله العديد من الأفلام.

بلغت سنوات النشاط الفني 61 عامًا، منذ أول ظهور له على الشاشة كـ "كومبارس" صامت في فيلم "حكاية حب"، عام 1959 من بطولة عبد الحليم حافظ، مريم فخر الدين، وعبد السلام النابلسي.

بدأ حياته الفنية مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية، ثم اتجه إلى التمثيل والغناء.

شارك في حوالي 140 فيلمًا، منها: (من غير ميعاد، اللص والكلاب، زقاق المدق، المتمردة، الحسناء والطلبة، لعبة الحب والجواز، حكاية نص الليل، سؤال في الحب، بنت اسمها محمود، المذنبون، وبالوالدين إحسانا، لا يا من كنت حبيبي، عالم عيال عيال، جحيم تحت الماء 1 و2، السلخانة، وآخر أفلامه "محمد حسين" في 2019)، وغيرها من الأفلام التي شارك في إنتاجها وإخراجها.

ولم تقتصر موهبة الفنان سمير صبري على التمثيل وحسب، ولكن اتجه للأغاني في عدد من الأفلام والاستعراضات، وكذلك السهرات، فأشهر أغانيه "سكر" في ديو مع الفنانة شادية في فيلم "نص ساعة جواز"، وأغنية "فيه ناس بتقول في الصيف لازم نحب" في فيلم "في الصيف لازم نحب"، من بطولة: نور الشريف، ماجدة الخطيب، صلاح ذو الفقار، وسعيد صالح.

وقام بإخراج العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

ومن السينما للدراما حيث شارك في عدد من المسلسلات أبرزها: "حضرة المتهم أبي"، الذي تم إنتاجه عام 2006 من بطولة الفنان الراحل نور الشريف، و"قضية رأي عام" بطولة يسرا ولقاء الخميسي".

أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال نقابة فنية سميت باسم "الأحرار المنفتحين".

قدم سمير صبري عددًا من البرامج التليفزيونية منها برنامجه الشهير "هذا المساء"، وخلال عمله بالتليفزيون المصري، تمكن من إجراء حوارات مع الملاكم الراحل محمد علي كلاي، والسلطان قابوس بن سعيد، والإمام موسى الصدر، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنرى كيسنجر، وغيرهم.

شائعة وفاة سمير صبرى

نشرت إحدى الصفحات المجهولة، صباح اليوم، خبر وفاة سمير صبري، ولاقى الخبر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته الفنانة مديحة حمدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ وهو ما ساهم في تأكيد الخبر لدى عدد كبير من المهتمين، ورواد السوشيال ميديا.

رد سمير صبري

بعد أن تحدث أكثر من طرف عن عدم صحة الشائعة، ظل سمير صبري صامتا يتابع بهدوء، قبل أن يخرج للحديث مؤكدا أنه اعتاد على انتشار شائعات وفاته هو وغيره من نجوم الفن منذ سنوات.

وأضاف سمير صبري - في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي - بعد تداول شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا بخير والحمد لله، وصحتي جيدة، ولا أشعر بأي وجع ولم أصب بأي مرض، ولم أتفاجأ بخبر وفاتي، فأنا اعتدت منذ سنوات على سماع مثل هذه الشائعات، وليس في حقي فقط، فالعديد من النجوم يتعرضون يوميا لهذه الشائعة، مثل عادل إمام وصلاح السعدني وأحمد بدير وغيرهم».