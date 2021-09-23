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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل ناتشوز باللحمة والجبنة

طريقة عمل ناتشوز
طريقة عمل ناتشوز باللحمة والجبنة

 ناتشوز باللحمة والجبنة من المقبلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص و يجحرص على تناولها و شرائها من المطاعم و الكافيهات.

 

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج  نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  ناتشوز باللحمة والجبنة في المنزل.

 

مقادير ناتشوز باللحمة والجبنة


٤ أكياس تورتيلا  الحجم الوسط

زيت قلي 

ملح 

 

صوص الجبنة:

ربع كوب فلفل أحمر شطة مقطع صغير 

250 جرام بروفولون

 ٢ ملعقة كبيرة زبدة ملعقة كبيرة دقيق

 كوب لبن ساقع 

ربع كوب طماطم  مقطعة مكعبات صغيرة

 

اللحمة:

500 جرام لحم مفروم دهن عالي 

نصف بصلة حمراء مفرومة 

نصف كوب مرقة ملح و فلفل 

ملعقة صغيرة شطة 

نصف ملعقة صغيرة كمون 

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

 نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

 نصف ملعقة صغيرة اوريجانو 

 

جارنيش:

ساور كريم 

طماطم

 بصل أخضر 

 


طريقة تحضير ناتشوز باللحمة والجبنة

 

- يقطع خبز التوتيلا مثلثات ثم يوضع في الفرن لمدة 5 دقائق

- ثم يقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي

 

لعمل التغميسة

- تعصج اللحمة المفرومة مع الزيت والملح والفلفل ثم يضاف البصل الأحمر ويشوح مع اللحمة ثم تضاف الكزبرة والكمون والشطة والثوم البودرة واوريجانو

- ثم تضاف الطماطم المبشورة وتقلب جيدا ثم تضاف المرقة وتترك حتى تتسبك مع اللحمة وتمتزج المكونات

 

لصوص الجبن

- في طاسة أخرى يشوح الدقيق مع الزبدة ثم يضاف اللبن ويقلب بالتدريج

- ثم يضاف ميكس الجبن ثم فيليه الطماطم والفلفل الأحمر الحار وتترك حتى تمتزج المكونات

- نحضر مثلثات خبز التوتيلا المقلية في طبق التقديم ويضاف عليها خليط اللحمة

- ثم يضاف صوص الجبنة وتزين بالطماطم والبصل الأخضر وتقدم

 

ناتشوز باللحمة طريقة عمل ناتشوز باللحمة الشيف عمر إسماعيل مقادير ناتشوز باللحمة صوص الجبنة

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