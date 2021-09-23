أحلى من المطاعم .. طريقة عمل ناتشوز باللحمة والجبنة

ناتشوز باللحمة والجبنة من المقبلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص و يجحرص على تناولها و شرائها من المطاعم و الكافيهات.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ناتشوز باللحمة والجبنة في المنزل.
مقادير ناتشوز باللحمة والجبنة
٤ أكياس تورتيلا الحجم الوسط
زيت قلي
ملح
صوص الجبنة:
ربع كوب فلفل أحمر شطة مقطع صغير
250 جرام بروفولون
٢ ملعقة كبيرة زبدة ملعقة كبيرة دقيق
كوب لبن ساقع
ربع كوب طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
اللحمة:
500 جرام لحم مفروم دهن عالي
نصف بصلة حمراء مفرومة
نصف كوب مرقة ملح و فلفل
ملعقة صغيرة شطة
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر
نصف ملعقة صغيرة اوريجانو
جارنيش:
ساور كريم
طماطم
بصل أخضر
طريقة تحضير ناتشوز باللحمة والجبنة
- يقطع خبز التوتيلا مثلثات ثم يوضع في الفرن لمدة 5 دقائق
- ثم يقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي
لعمل التغميسة
- تعصج اللحمة المفرومة مع الزيت والملح والفلفل ثم يضاف البصل الأحمر ويشوح مع اللحمة ثم تضاف الكزبرة والكمون والشطة والثوم البودرة واوريجانو
- ثم تضاف الطماطم المبشورة وتقلب جيدا ثم تضاف المرقة وتترك حتى تتسبك مع اللحمة وتمتزج المكونات
لصوص الجبن
- في طاسة أخرى يشوح الدقيق مع الزبدة ثم يضاف اللبن ويقلب بالتدريج
- ثم يضاف ميكس الجبن ثم فيليه الطماطم والفلفل الأحمر الحار وتترك حتى تمتزج المكونات
- نحضر مثلثات خبز التوتيلا المقلية في طبق التقديم ويضاف عليها خليط اللحمة
- ثم يضاف صوص الجبنة وتزين بالطماطم والبصل الأخضر وتقدم