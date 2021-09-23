أحلى من المطاعم .. طريقة عمل ناتشوز باللحمة والجبنة

ناتشوز باللحمة والجبنة من المقبلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص و يجحرص على تناولها و شرائها من المطاعم و الكافيهات.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ناتشوز باللحمة والجبنة في المنزل.

مقادير ناتشوز باللحمة والجبنة



٤ أكياس تورتيلا الحجم الوسط

زيت قلي

ملح

صوص الجبنة:

ربع كوب فلفل أحمر شطة مقطع صغير

250 جرام بروفولون

٢ ملعقة كبيرة زبدة ملعقة كبيرة دقيق

كوب لبن ساقع

ربع كوب طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

اللحمة:

500 جرام لحم مفروم دهن عالي

نصف بصلة حمراء مفرومة

نصف كوب مرقة ملح و فلفل

ملعقة صغيرة شطة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة اوريجانو

جارنيش:

ساور كريم

طماطم

بصل أخضر



طريقة تحضير ناتشوز باللحمة والجبنة

- يقطع خبز التوتيلا مثلثات ثم يوضع في الفرن لمدة 5 دقائق

- ثم يقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي

لعمل التغميسة

- تعصج اللحمة المفرومة مع الزيت والملح والفلفل ثم يضاف البصل الأحمر ويشوح مع اللحمة ثم تضاف الكزبرة والكمون والشطة والثوم البودرة واوريجانو

- ثم تضاف الطماطم المبشورة وتقلب جيدا ثم تضاف المرقة وتترك حتى تتسبك مع اللحمة وتمتزج المكونات

لصوص الجبن

- في طاسة أخرى يشوح الدقيق مع الزبدة ثم يضاف اللبن ويقلب بالتدريج

- ثم يضاف ميكس الجبن ثم فيليه الطماطم والفلفل الأحمر الحار وتترك حتى تمتزج المكونات

- نحضر مثلثات خبز التوتيلا المقلية في طبق التقديم ويضاف عليها خليط اللحمة

- ثم يضاف صوص الجبنة وتزين بالطماطم والبصل الأخضر وتقدم