غلق وتشميع أحد مراكز التدريب على الحجامة والعلوم الصحية "بدون ترخيص"ببني سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها،والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى

حيث تم توجيه حملة ، شارك فيها ممثلو الرقابة الإدارية والعلاج الحر ومباحث التموين والوحدة المحلية وجهاز فرع حماية المستهلك ببني سويف"بناء على معلومة وردت للجهاز ،تفيد قيام أحد الأشخاص بإدعاء كونه طبيب وطبعه شهادات وهمية بالمخالفة للقانون وقيامه بالتدريب العملي والعلمي علي الحجامة والعلوم الصحية والتأهيل الحركي واصابات الملاعب ودود العلق الطبي وتقاضي مقابل مادي نظير تلك الدورات التدريبية للعمل بها داخل السوق المصري وذلك بداخل إحدى أكاديميات التدريب وتنمية المهارات ، وذلك بدون ترخيص من الجهات المختصة وبالمخالفة للقانون .

حيث تم ضبط كمية من الأعشاب وأدوات وكاسات الحجامة وأكياس قطن وقفازات وفوط طبية،معبأة بمادة عشبية وخليط من الأعشاب مجهولة غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة ومعبأة يدويا وتفتقر لأدني شروط النظافة واشتراطات التخزين والمواصفات الطبية القياسية المصرية ، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل بالمنشأت الطبية الخاصة ومزاولة مهنة الطب وكشف عورة المرضي ، وكذا قانون حماية المستهلك بشأن عدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة وعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة