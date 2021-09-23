عاجل
تحالف أوكوس واحتمالات التصعيد والاحتواء.. هل تطلق فرنسا يد الإرهاب في أفريقيا انتقاما؟.. انضمام باريس ودفع التعويضات خيارات الاسترضاء المطروحة.. والناتو في خطر مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية يختتم دورات تدريبية عن التخاطب الشامل مقر دائم ومواد مالية.. تعرف على شروط إشهار الهيئة الرياضية وفقا للقانون مدرب الطلائع: حالة الأهلي الفنية وراء تتويجنا بالسوبر المصري تطوير المواقع الأثرية.. تفاصيل استعدادات محافظة الأقصر للموسم الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع أحد مراكز التدريب على الحجامة والعلوم الصحية "بدون ترخيص"ببني سويف

غلق وتشميع أحد مراكز التدريب على الحجامة والعلوم الصحية "بدون ترخيص" ببني سويف

صدى البلد

واصلت لجنة حماية المستهلك  بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها،والتي  قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى

حيث تم توجيه حملة ، شارك فيها  ممثلو الرقابة الإدارية والعلاج الحر ومباحث التموين والوحدة المحلية وجهاز فرع حماية المستهلك ببني سويف"بناء على معلومة وردت للجهاز ،تفيد قيام  أحد الأشخاص بإدعاء كونه طبيب وطبعه شهادات وهمية بالمخالفة للقانون وقيامه  بالتدريب العملي والعلمي علي الحجامة والعلوم الصحية والتأهيل الحركي واصابات الملاعب ودود العلق الطبي وتقاضي مقابل مادي نظير تلك الدورات التدريبية للعمل بها داخل السوق المصري وذلك بداخل إحدى أكاديميات التدريب وتنمية المهارات  ، وذلك بدون ترخيص من الجهات المختصة وبالمخالفة للقانون . 

بنى سويف أولى الجامعات في تطبيق نظام التحول الرقمي الإلكتروني

حيث تم ضبط كمية من الأعشاب وأدوات وكاسات الحجامة وأكياس قطن وقفازات  وفوط طبية،معبأة بمادة عشبية وخليط من الأعشاب مجهولة غير مصرح بتداولها  من وزارة الصحة  ومعبأة  يدويا وتفتقر لأدني شروط النظافة واشتراطات التخزين والمواصفات الطبية القياسية المصرية ، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل بالمنشأت الطبية الخاصة ومزاولة مهنة الطب وكشف عورة المرضي ، وكذا قانون حماية المستهلك بشأن عدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة وعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة

بني سويف الرقابة التموين وزارة الصحة الرقابة الإدارية حماية المستهلك السلع التموينية

موضوعات متعلقة

بنى سويف أولى الجامعات في تطبيق نظام التحول الرقمي الإلكتروني

ترشيحاتنا

للتحقق من إمكانيات جهازك لدعم ويندوز11.. مايكروسوفت تعيد طرح PC Health Check

بعد 14 عاما على الجيل الأول.. آخر التسريبات حول البيك آب اليابانية تويوتا تندرا 2022

دعاء لشفاء المريض بسرعة.. ردده بإخلاص وشاهد النتيجة

ويليام يكشف عن «مقلب» عشقه الأمير فيليب وأزعج الملكة إليزابيث

بلينكن: ندعم ليبيا موحدة ومستقرة ذات سيادة بعيدا عن أي تدخل خارجي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

بعد خسارة السوبر.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ