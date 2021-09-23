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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو أدهم: سمعة الزمالك لدى الفيفا سيئة جدا.. ونأمل فى رفع إيقاف القيد.. فيديو

الزمالك
الزمالك

قال عمرو أدهم، عضو اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن سمعة النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سيئة جداً.

وأضاف عمرو أدهم فى تصريحاته عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت: "الزمالك للأسف سمعته سيئة جدًا في الاتحاد الدولي، وأنا أتأسف أن أقول ذلك لكنها الحقيقة، نحن حاولنا حل المشاكل بقدر المستطاع حتى نحسن صورتنا أمام فيفا بعد قرار إيقاف القيد".

وواصل: "البعض اتهمنا أنه ليس هناك أزمة إيقاف قيد، ولكن اللجنة الحالية لم تعلن الموقف وقتها بسبب المنافسة الشرسة على بطولة الدوري، ومدى تأثير ذلك على الفريق في تلك المرحلة الصعبة، وتقدمنا بالاستئناف وحاولنا مصالحة الأكاديمية الكاميرونية، منذ صدور القرار ونحن لم نقف في مكاننا، وراسلنا الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية، ولدينا أمل أن يتم رفع الإيقاف قبل يوم 7 أكتوبر".

واستكمل: "بعد قرار إيقاف حسام أشرف والغرامة وإيقاف القيد، بلغنا كارتيرون بأنه لا يشرك اللاعب في مباريات الزمالك في الدوري، واتحركنا في كل الاتجاهات لإلغاء القرار".

وبسؤاله "هل تبرع ممدوح عباس مؤخرًا لنادي الزمالك؟"، قال: "ليس لدي معلومة، ولا أهتم بهذا الأمر، ولا أعلم إن كان حدث ذلك أم لا، وأعتقد أنه تواصل مع الكابتن حسين لبيب قبل أن يقدم على هذه الخطوة".

أردف: "ما فعله ممدوح عباس هو تصرف من رجل زملكاوي يريد مكافأة اللاعبين، وأي شخص لديه نفس الاتجاه يتفضل وسنرحب به".

وبسؤاله "لماذا تحملون المجلس السابق مسؤولية الغرامات الواقعة على النادي؟"، قال: "نحن لا نتحامل على أحد، يجب أن يعود الناس لتواريخ القضايا، وستعرف وقتها حدثت في عهد من!".

واختتم: "صندوق دعم النادي تلقى مبلغ يتراوح من 15 إلى 20 مليون جنيه، لا أعلم الرقم بشكل دقيق، ولا أظن أنني سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة، وأعد الأيام لكي تسلم اللجنة النادي لمجلس منتخب".

عمرو أدهم نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كارتيرون ممدوح عباس

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