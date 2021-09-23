مع بداية فصل الخريف.. الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري يوم الجمعة القادم

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن اليوم هو انطلاق فصل الخريف فلكياً، وتساوي ساعات الليل والنهار، معقباً: "فصل الخريف من أجل فصول السنة في مصر".

وأضاف أحمد عبد العال في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن فصل الخريف يشهد حالة من عدم الاستقرار المتمثلة في سقوط أمطار شديجة في بعض المناطق ، وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية، أو المحاطة بالجبال، مثل: السلاسل الجبلية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن اليوم الخميس يشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، والتي من ضمنها: مرسى مطروح، والسلوم، والإسكندرية.

وكشف أحمد عبد العال عن سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة يوم الجمعة المقبل، على محافظة القاهرة والوجه البحري.