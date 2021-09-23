عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع بداية فصل الخريف.. الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري يوم الجمعة القادم

سقوط أمطار
سقوط أمطار

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن اليوم هو انطلاق فصل الخريف فلكياً، وتساوي ساعات الليل والنهار، معقباً: "فصل الخريف من أجل فصول السنة في مصر".

وأضاف أحمد عبد العال في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن فصل الخريف يشهد حالة من عدم الاستقرار المتمثلة في سقوط أمطار شديجة في بعض المناطق ، وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية، أو المحاطة بالجبال، مثل: السلاسل الجبلية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن اليوم الخميس يشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، والتي من ضمنها: مرسى مطروح، والسلوم، والإسكندرية.

وكشف أحمد عبد العال عن سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة يوم الجمعة المقبل، على محافظة القاهرة والوجه البحري.

الأرصاد سقوط امطار هيئة الأرصاد الجوية فصل الخريف سلاسل جبال البحر الأحمر

موضوعات متعلقة

حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء

وزير السياحة والآثار يشارك في المؤتمر السنوي لمجلة "الأهرام الاقتصادي".. ويستعرض آخر المستجدات

شكري: مصر ستتخذ إجراءات لحماية مقدرات وجودها ما لم نصل لحل.. 150 مليون مواطن في مصر والسودان يعيشون تحت التهديد.. سلوك إثيوبيا فج والملء الثاني يعرض السلم والأمن في إفريقيا للخطر

صندوق تحيا مصر.. 7 سنوات من المصريين للمصريين.. تامر عبد الفتاح: الصندوق رسم السعادة على قلوب أهالينا في قرى ونجوع مصر..الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أحدثت نقلة نوعية

دعاء سورة البقرة لقضاء الحوائج والرزق بالمال والبنين والخير الكثير

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

دراسة جديدة: الطعام المالح يحارب السرطان

مجلس الأمن يدين المحاولة الانقلابية في السودان

كارثة تدين مرتضى.. باع محمد إبراهيم مجانا واشتراه بـ 500 ألف يورو

سعر ومواصفات هوندا CRV موديل 2021 في السعودية| صور

بمعالج قوي وبطارية كبيرة.. تسريبات تكشف موعد إطلاق تحفة شاومي القادمة Redmi K50

قبل شهور من الانتخابات.. تعرف على أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

بعد خسارة السوبر.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ