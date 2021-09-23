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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

قرر الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات وتقديم الطعون لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على نتائج ومواد الثانوية الأزهرية الدور الثاني بدءا من اليوم الخميس علي أن يستمر التقديم لمدة 15 يوم من تاريخه.

وأعلن الأزهر الشريف، أنه تم توفير كل سبل التسهيلات على الطلاب لتقديم الطعون من خلال توفير 198 مكتب لتلقي الطعون على مستوى الجمهورية، ففي كل إدارة تعليمية يوجد بها مركز لتقديم الطعون وسيتم سداد الرسوم في كل مقر وقدر الرسوم 100 جنيه عن المادة الواحدة.

ويحق للطالب أو من ينوب عنه تقديم الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الإطلاع على ورقة الإجابة من حق الطالب نفسه فقط مصحوبا ببطاقة الرقم القومي، ويكون الطعن على المادة مرة واحدة فقط وليس أكثر من مرة.

كما تم استحداث سداد الرسوم على الطعون هذا العام على نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال الانترنت والفيزا كارت، إلى جانب الطرق المتبعة في المناطق الأزهرية

ويتم سداد الرسوم من خلال الدخول على رابط منظومة الطعون الإلكترونية وكتابة رقم الجلوس وكلمة السر والرقم القومي، ويمكن الحصول على الحصول على الرقم السري من رائد التحول الرقمي بالمعهد الخاص بالطالب.

وبعد الدخول على الموقع، ستظهر بيانات الطالب والمواد التي يمكنه التظلم عليها والمواد التي لا يستطيع التظلم عليها.

ويتاح للطالب اختيار طريقة الدفع ويمكن له اختيار طريقة الدفع عن طريق الفيزا كارت، وبعد ذلك يكتب البيانات المطلوبة ويضغط على زر الدفع واستكمال باقي الاجراءات.

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